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Больше не доступен

Daily CollectionБлендер

HR2000/70

Все легко и просто

Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто!

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Блендер с 5 зазубренными лезвиями и мотором мощностью 350 Вт

Все легко и просто

  • 350 Вт

  • Пластиковый кувшин 1,5 л

  • 2 режима скорости и импульсный режим

  • Ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями

Можно мыть в посудомоечной машине

Можно мыть в посудомоечной машине

Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

Ударопрочный кувшин

Ударопрочный кувшин

Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

Съемный ножевой блок

Съемный ножевой блок

Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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