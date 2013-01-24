Все легко и просто
Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все легко и просто
Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
Все легко и просто
Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все легко и просто
Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
Полная гарантия на 2 года.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики