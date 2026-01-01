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Больше не доступен
HR2000/70
Все легко и просто
Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто!
350 Вт
Пластиковый кувшин 1,5 л
2 режима скорости и импульсный режим
Ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
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