Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Daily Collection

Блендер

HR2000/70
Общая оценка / 5
  • Все легко и просто Все легко и просто Все легко и просто
    -{discount-value}

    Daily Collection Блендер

    HR2000/70
    Общая оценка / 5

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Блендер

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Блендер

    Все легко и просто

    Благодаря этому блендеру Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями вы добьетесь отличных результатов. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все blender

      Все легко и просто

      Блендер с 5 зазубренными лезвиями и мотором мощностью 350 Вт

      • 350 Вт
      • Пластиковый кувшин 1,5 л
      • 2 режима скорости и импульсный режим
      • Ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями
      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Полная гарантия на 2 года.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Ударопрочный кувшин

      Ударопрочный кувшин

      Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

      Долговечные зазубренные лезвия

      Долговечные зазубренные лезвия

      Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с голубым оттенком
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Материал корпуса
        PP

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        1,5  л
        Эффективная емкость кувшина
        1,25  л
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        350  Вт
        напряжение
        220–240  В

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться