Удобный и простой в использовании
В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобный и простой в использовании
В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура. Узнать обо всех преимуществах
Удобный и простой в использовании
В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобный и простой в использовании
В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная мельница для сочных продуктов включается одним нажатием и быстро измельчает лук, чеснок, имбирь и перец чили
Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки
Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.
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Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики