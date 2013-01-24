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Мини-блендер

HR2870/60
Общая оценка / 5
  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро
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    Мини-блендер

    HR2870/60
    Общая оценка / 5

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все blender

      Увлекательно, свежо и быстро

      • 250 Вт
      • Пластиковый кувшин 0,6 л
      • с фильтром, мельничкой и измельчителем
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      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Да
        Чаша для коктейлей
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый со светло-зелеными вставками
        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN

      • Общие характеристики

        Режим скорости
        2
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        0,75  л
        Емкость измельчителя
        350  мл
        Емкость чаши для соков
        350  мл
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        250  Вт
        напряжение
        220–240  В

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