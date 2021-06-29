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Больше не доступен

Мини-блендер

HR2870/60

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Увлекательно, свежо и быстро

Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита!

Посмотреть все преимущества

Увлекательно, свежо и быстро

  • 250 Вт

  • Пластиковый кувшин 0,6 л

  • с фильтром, мельничкой и измельчителем

  • 2 режима скорости

Кувшин 600 мл

Кувшин 600 мл

С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.

Два мерных стакана с крышкой

Два мерных стакана с крышкой

Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки

Измельчитель для разнообразных ингредиентов

Измельчитель для разнообразных ингредиентов

Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Блендер Philips

Когда ребёнку было 6 месяцев, купили данный блендер, готовить пюрешки, до сих пор!!! сыну 13,5 лет, а блендер работает практически КАЖДЫЙ день, он ткак настольный кухонный прибор: йогурты, смузи, измельчение орехов, овощные супы и т.п. При этом он всё ещё с заводскими деталями, ни разу не был в мастерских!!! Спасибо за качество и удобство Philips!

Плюсы

удобство, эргономика, комплектация

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2870/60 Міні-блендер

Date of Use 2019-06-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2870/60 Міні-блендер

Date of Use 2019-06-29

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