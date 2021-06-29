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Больше не доступен
Увлекательно, свежо и быстро
Мини-блендер Philips помогает приготовить такие блюда как фруктовые напитки, коктейли, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты... За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда, используя восхитительные свежие ингредиенты. Приятного аппетита!
250 Вт
Пластиковый кувшин 0,6 л
с фильтром, мельничкой и измельчителем
2 режима скорости
С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.
Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки
Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
SergeiZ
29/06/2021
Україна
Блендер Philips
Когда ребёнку было 6 месяцев, купили данный блендер, готовить пюрешки, до сих пор!!! сыну 13,5 лет, а блендер работает практически КАЖДЫЙ день, он ткак настольный кухонный прибор: йогурты, смузи, измельчение орехов, овощные супы и т.п. При этом он всё ещё с заводскими деталями, ни разу не был в мастерских!!! Спасибо за качество и удобство Philips!
Плюсы
удобство, эргономика, комплектация
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2870/60 Міні-блендер
Date of Use 2019-06-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2870/60 Міні-блендер
Date of Use 2019-06-29