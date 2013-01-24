Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Avance Collection

Блендер

HR3660/55
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Больше фруктов и овощей в вашем рационе Больше фруктов и овощей в вашем рационе Больше фруктов и овощей в вашем рационе
    -{discount-value}

    Avance Collection Блендер

    HR3660/55
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше фруктов и овощей в вашем рационе

    Готовьте вкусные и полезные смузи для себя и любимых Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Блендер

    Больше фруктов и овощей в вашем рационе

    Готовьте вкусные и полезные смузи для себя и любимых Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все blender-accessories

      Больше фруктов и овощей в вашем рационе

      Где бы вы ни оказались

      • Стакан

      Блендер Blend & Go со стаканом из тритана, 600 мл

      Теперь не нужно переливать смузи из кувшина, делайте его прямо в тритановом стакане емкостью 600 мл. Стакан легко помещается в сумке и рюкзаке, чтобы вы наслаждались полезным напитком в любом месте и в любое время.

      Мерная шкала для удобного использования

      Мерная шкала для удобного использования.

      Фиксатор крышки защищает от протекания

      Крышка с защитным фиксатором позволяет всегда брать с собой любимые напитки, не боясь их пролить.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        Можно мыть в посудомоечной машине

      • Технические характеристики

        Большой стакан
        0,6 л

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Тритан

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться