Больше фруктов и овощей в вашем рационе
Готовьте вкусные и полезные смузи для себя и любимых Узнать обо всех преимуществах
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Больше фруктов и овощей в вашем рационе
Готовьте вкусные и полезные смузи для себя и любимых Узнать обо всех преимуществах
Теперь не нужно переливать смузи из кувшина, делайте его прямо в тритановом стакане емкостью 600 мл. Стакан легко помещается в сумке и рюкзаке, чтобы вы наслаждались полезным напитком в любом месте и в любое время.
Мерная шкала для удобного использования.
Крышка с защитным фиксатором позволяет всегда брать с собой любимые напитки, не боясь их пролить.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Технические характеристики
Отделка