Блендер Blend & Go со стаканом из тритана, 600 мл

Теперь не нужно переливать смузи из кувшина, делайте его прямо в тритановом стакане емкостью 600 мл. Стакан легко помещается в сумке и рюкзаке, чтобы вы наслаждались полезным напитком в любом месте и в любое время.