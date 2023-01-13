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Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смешать, перевернуть, выжать.
Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Смешать, перевернуть, выжать.
Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смешать, перевернуть, выжать.
Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах
Быстрый блендер с модулем соковыжималки
Итого:
Новый блендер Philips Flip & Juice — это наш первый быстрый блендер с модулем соковыжималки. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенному фильтру вы сможете готовить напитки с желаемой текстурой для всей семьи. От смузи с шелковистой текстурой до сока с мякотью и без — наш самый современный блендер предлагает максимальную вариативность. Это блендер и соковыжималка в одном устройстве, который сэкономит пространство на вашей кухне.
Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, специально предназначенные для совместной работы для создания безграничного разнообразия вкусов и текстур.
Кувшин ProBlend Ultra оснащен уникальными ребрами, которые постоянно направляют ингредиенты в общую смесь, что предотвращает их прилипание к стенкам и обеспечивает оптимальные результаты смешивания
Технология ProBlend Ultra сочетает три особые функции, которые работают вместе, обеспечивая оптимальную вариативность вкуса и текстуры для наилучшего результата. Мотор ProBlend Ultra мощностью 1500 Вт обеспечивает равномерное смешивание всех ингредиентов.
Лезвия ProBlend Ultra имеют уникальную зазубренную конструкцию для дробления твердых ингредиентов и их разрезания для идеальных результатов смешивания.
Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.
Программы быстрого выбора отображаются с настройками времени и скорости, чтобы вы понимали тонкости приготовления по рецептам. Доступные программы: сок без мякоти, сок с мякотью, смузи, ореховая паста , десерт, суп, соус, дробление льда и очистка.
Активируйте функцию очистки, добавив немного воды и средства для мытья посуды — оцените результат очистки уже через 2 минуты. Режим очистки устраняет даже налипшие остатки ингредиентов, такие как тесто для пирога и ореховая паста.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Лезвия ProBlend Ultra имеют специальную конструкцию с защитой от попадания и застревания ингредиентов под лезвиями для удобной очистки.
2-литровый кувшин Tritan™ с рабочей емкостью 1,8 литра — хватит на всю семью. Прочный и не впитывающий запахи кувшин Tritan™ высокого качества, не содержащий бисфенол-А, можно мыть в посудомоечной машине и легко держать в руках благодаря скругленным ручкам.
Страна изготовления
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Забота об окружающей среде
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