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    Flip&Juice™ Blender

    Быстрый блендер с модулем соковыжималки

    HR3770/00
    Общая оценка / 5
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      Flip&Juice™ Blender Быстрый блендер с модулем соковыжималки

      HR3770/00
      Общая оценка / 5

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      Flip&Juice™ Blender Быстрый блендер с модулем соковыжималки

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

      Flip&Juice™ Blender Быстрый блендер с модулем соковыжималки

      Смешать, перевернуть, выжать.

      Новый блендер Philips Flip & Juice™ с инновационной конструкцией кувшина и встроенной системой фильтрации поможет готовить соки с мякотью и без, смузи и приятной текстурой и даже урбеч. Готовьте смеси с разно текстурой для всей семьи. Узнать обо всех преимуществах

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        Flip&Juice™ Blender

        Flip&Juice™ Blender

        Быстрый блендер с модулем соковыжималки

        - {discount-value}

        Итого:

        Смешать, перевернуть, выжать.

        Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

        • Технология Flip&Juice™
        • Технология ProBlend Ultra
        • Приложение NutriU
        • Программы для быстрого выбора
        • Программа быстрой очистки
        Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

        Сок с мякотью и без с технологией Flip & Juice™

        Новый блендер Philips Flip & Juice — это наш первый быстрый блендер с модулем соковыжималки. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенному фильтру вы сможете готовить напитки с желаемой текстурой для всей семьи. От смузи с шелковистой текстурой до сока с мякотью и без — наш самый современный блендер предлагает максимальную вариативность. Это блендер и соковыжималка в одном устройстве, который сэкономит пространство на вашей кухне.

        Технология ProBlend Ultra

        Технология ProBlend Ultra

        Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, специально предназначенные для совместной работы для создания безграничного разнообразия вкусов и текстур.

        Форма кувшина ProBlend Ultra предотвращает прилипание ингредиентов к стенкам

        Форма кувшина ProBlend Ultra предотвращает прилипание ингредиентов к стенкам

        Кувшин ProBlend Ultra оснащен уникальными ребрами, которые постоянно направляют ингредиенты в общую смесь, что предотвращает их прилипание к стенкам и обеспечивает оптимальные результаты смешивания

        Мотор ProBlend Ultra для оптимального смешивания

        Мотор ProBlend Ultra для оптимального смешивания

        Технология ProBlend Ultra сочетает три особые функции, которые работают вместе, обеспечивая оптимальную вариативность вкуса и текстуры для наилучшего результата. Мотор ProBlend Ultra мощностью 1500 Вт обеспечивает равномерное смешивание всех ингредиентов.

        Лезвия ProBlend Ultra для оптимальной текстуры

        Лезвия ProBlend Ultra для оптимальной текстуры

        Лезвия ProBlend Ultra имеют уникальную зазубренную конструкцию для дробления твердых ингредиентов и их разрезания для идеальных результатов смешивания.

        Приложение NutriU с рецептами и источниками вдохновения

        Приложение NutriU с рецептами и источниками вдохновения

        Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

        Программы быстрого выбора для вашего удобства

        Программы быстрого выбора для вашего удобства

        Программы быстрого выбора отображаются с настройками времени и скорости, чтобы вы понимали тонкости приготовления по рецептам. Доступные программы: сок без мякоти, сок с мякотью, смузи, ореховая паста , десерт, суп, соус, дробление льда и очистка.

        Функция быстрой очистки для удобного мытья прибора

        Функция быстрой очистки для удобного мытья прибора

        Активируйте функцию очистки, добавив немного воды и средства для мытья посуды — оцените результат очистки уже через 2 минуты. Режим очистки устраняет даже налипшие остатки ингредиентов, такие как тесто для пирога и ореховая паста.

        Съемные компоненты, можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные компоненты, можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Лезвия ProBlend Ultra имеют специальную конструкцию с защитой от попадания и застревания ингредиентов под лезвиями для удобной очистки.

        Кувшин большой емкости для всей семьи

        Кувшин большой емкости для всей семьи

        2-литровый кувшин Tritan™ с рабочей емкостью 1,8 литра — хватит на всю семью. Прочный и не впитывающий запахи кувшин Tritan™ высокого качества, не содержащий бисфенол-А, можно мыть в посудомоечной машине и легко держать в руках благодаря скругленным ручкам.

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китай

        • Характеристики дизайна

          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал кувшина блендера
          Тритан

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Разрядные электроды
          • Мерная чашка

        • Технические характеристики

          Мощность
          1500  Вт
          Напряжение
          220—240 В
          Длина шнура
          1,0 м  м
          Эффективная емкость кувшина
          1.8  л
          Частота
          50/60  Гц
          Максимальная емкость кувшина
          2 л
          Интерфейс
          Цифровой дисплей

        • Дизайн

          цвет
          Черная медь

        • Общие характеристики

          Отделение для хранения шнура
          Да
          Нескользящие ножки
          Да
          Режим скорости
          12
          Функции устройства
          • Технология Flip&Juice™
          • Технология ProBlend Ultra
          • Кувшин ProBlend Ultra
          • Мотор ProBlend Ultra
          • Лезвия ProBlend Ultra
          • Приложение NutriU
          • Программы для быстрого выбора
          • Функция быстрого мытья
          • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Емкость 2 л
          • Забота об окружающей среде
          Предустановленные программы
          8

        • Отделка

          Материал основного корпуса
          Металл

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          > 90 % переработанных материалов
          Инструкция по эксплуатации
          > из 98 % переработанной бумаги

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            О Philips
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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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