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Pure Essentials Collection

Кухонный комбайн

HR7774/90
Общая оценка / 5
  • Безупречное качество без усилий Безупречное качество без усилий Безупречное качество без усилий
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    Pure Essentials Collection Кухонный комбайн

    HR7774/90
    Общая оценка / 5

    Безупречное качество без усилий

    При создании этого современного кухонного комбайна использовались самые передовые технологии. Его многофункциональность обеспечивается с помощью 7 насадок для легкого выполнения более 30 функций. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Pure Essentials Collection Кухонный комбайн

    Безупречное качество без усилий

    При создании этого современного кухонного комбайна использовались самые передовые технологии. Его многофункциональность обеспечивается с помощью 7 насадок для легкого выполнения более 30 функций. Узнать обо всех преимуществах

    Безупречное качество без усилий

    При создании этого современного кухонного комбайна использовались самые передовые технологии. Его многофункциональность обеспечивается с помощью 7 насадок для легкого выполнения более 30 функций. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Кухонный комбайн

    Безупречное качество без усилий

    При создании этого современного кухонного комбайна использовались самые передовые технологии. Его многофункциональность обеспечивается с помощью 7 насадок для легкого выполнения более 30 функций. Узнать обо всех преимуществах

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      Безупречное качество без усилий

      Камера подачи ингредиентов и чаша больше. Мощнее. Меньше усилий

      • 1000 Вт
      • Компактный прибор "2 в 1"
      • чаша емкостью 3,4 л
      7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

      7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

      Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

      Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

      Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

      Компактный прибор "2-в-1" экономит место на кухонном столе

      Компактный прибор "2-в-1" экономит место на кухонном столе

      Компактный прибор, сочетающий в себе чашу комбайна и блендер, экономит место на кухонном столе

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками 1-7 мм

      Регулируемое лезвие для нарезки ломтиками позволяет нарезать продукты толщиной от 1 до 7 мм.

      Мотор 1000 Вт

      При помощи мощного мотора в 1000 Вт на комбайне Philips можно регулировать скорость, чтобы с точностью достичь желаемых результатов.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        3,4  л
        Вместимость чаши для жидкостей
        2  л
        Вместимость чаши для теста
        1700  г
        Вместимость чаши для муки
        1000  г
        Вместимость кувшина блендера
        1,5  л
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.
        Режимы скоростей
        Различные скорости
        Длина шнура
        120  см

      • Аксессуары

        Количество вставок/дисков
        2
        Съемный шинковочный диск
        Для средней или мелкой шинковки
        Регулируемый диск для нарезки ломтиков
        Для 1-7 мм кубиков из фруктов и овощей
        Соковыжималка для цитрусовых
        Для приготовления сока из цитрусовых
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания теста (в т.ч. густого), смешивания, взбивания жидкого теста
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • Сбивание
        • образование пены
        • растирание
        • резка
        • смешивание
        • разминание
        • приготовление
        Блендерная насадка
        Насадка с двумя венчиками для взбивания, смешивания и приготовления эмульсии
        Ударопрочный блендер
        • измельчение
        • дробление
        • вспенивание
        • шинкование
        • приготовление пюре
        • превращение в однородную массу
        • получение жидкой массы
        • перемалывание
        • взбалтывание
        • размешивание
        Кулинарная книга
        Да

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        АБС-пластик
        Держатель ножа, круглая насадка для взбивания
        Полиформальдегид
        Диски, нож для измельчения
        Нержавеющая сталь
        Переключатель скоростей
        Матовый алюминий
        Насадка для теста, соковыжималка для цитрусовых
        PP
        Кнопки выбора функций
        Режимы Импульсный, для измельчения льда
        Толкатель, внутренний толкатель
        Пластики ABS, SAN
        Чаша с крышкой и блендер
        SAN
        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

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