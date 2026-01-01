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Больше не доступен
HR7774/90
Безупречное качество без усилий
При создании этого современного кухонного комбайна использовались самые передовые технологии. Его многофункциональность обеспечивается с помощью 7 насадок для легкого выполнения более 30 функций.
1000 Вт
Компактный прибор "2 в 1"
Чаша емкостью 3,4 л
Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.
Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.
Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.
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