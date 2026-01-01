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  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий
  • Безупречное качество без усилий

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionКухонный комбайн

HR7774/90

Безупречное качество без усилий

При создании этого современного кухонного комбайна использовались самые передовые технологии. Его многофункциональность обеспечивается с помощью 7 насадок для легкого выполнения более 30 функций.

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Камера подачи ингредиентов и чаша больше. Мощнее. Меньше усилий

Безупречное качество без усилий

  • 1000 Вт

  • Компактный прибор "2 в 1"

  • Чаша емкостью 3,4 л

7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

7 насадок для легкого выполнения более 30 функций

Аксессуары можн омыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для обработки мяса и овощей, два металлических шинковочных диска для средней или мелкой шинковки или измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, соковыжималка для цитрусовых, насадка для взбивания и вымешивания воздушного теста.

Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком

Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.

До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

До 7 порций за 1 прием благодаря большой чаше XL

Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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