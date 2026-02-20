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Avance Collection Насадка-венчик

Больше не доступен

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Avance CollectionНасадка-венчик

HR7961/90

Avance Collection Насадка-венчик

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Avance Collection Whisk accessory

  • PDF файл, 5.3 MB
  • 13 March 2026

Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.

  • PDF файл
  • 19 October 2026

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