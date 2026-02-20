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Avance Collection Насадка-венчик
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User Manual Philips Avance Collection Whisk accessory
Насадка-венчик расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С ее помощью можно взбить сливки, белки и другие продукты.
Лук превращается в кашицу при обработке в измельчителе Philips.
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