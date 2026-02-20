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Avance Collection Измельчитель XL

Больше не доступен

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Avance CollectionИзмельчитель XL

HR7964/90

Avance Collection Измельчитель XL

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Avance Collection Whisk accessory

  • PDF файл, 5.3 MB
  • 13 March 2026

Измельчитель размера XL расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук, натереть твердый сыр и даже раздробить лед.

  • PDF файл
  • 19 October 2026

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