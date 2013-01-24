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Максимальный результат, минимум усилий
Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!
Максимальный результат, минимум усилий
Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!
Насадка для картофельного пюре (для блендера)
Цена магазина Philips
Итого:
Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
Высокоэффективная насадка для картофельного пюре Avance с легкостью превращает картофель в пюре.