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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90

Больше не доступен

Avance CollectionНасадки-решетки для нарезки кубиками

HR7968/90

Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье

С этими насадками у ручного блендера Philips Avance с функцией нарезки кубиками появятся новые возможности: теперь Вы сможете нарезать ингредиенты большими или маленькими кубиками и даже треугольниками! Готовите оливье? Выберите нужную форму и размер для нарезки ингредиентов!

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Нарезка крупными или мелкими кубиками и треугольниками.

Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье

Нарезка кубиками разного размера

Нарезка кубиками разного размера

Высокоэффективные насадки-решетки Avance помогают нарезать ингредиенты кубиками разного размера.

Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969

Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969

Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969

Простая сборка одним щелчком

Простая сборка одним щелчком

Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

Технические характеристики

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