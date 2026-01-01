Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье

С этими насадками у ручного блендера Philips Avance с функцией нарезки кубиками появятся новые возможности: теперь Вы сможете нарезать ингредиенты большими или маленькими кубиками и даже треугольниками! Готовите оливье? Выберите нужную форму и размер для нарезки ингредиентов!