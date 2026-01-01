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Больше не доступен
HR7968/90
Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье
С этими насадками у ручного блендера Philips Avance с функцией нарезки кубиками появятся новые возможности: теперь Вы сможете нарезать ингредиенты большими или маленькими кубиками и даже треугольниками! Готовите оливье? Выберите нужную форму и размер для нарезки ингредиентов!
Высокоэффективные насадки-решетки Avance помогают нарезать ингредиенты кубиками разного размера.
Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
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