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    сменные диски из микроволокна

    HR8041/01
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    • Идеальная чистка твердых поверхностей Идеальная чистка твердых поверхностей Идеальная чистка твердых поверхностей
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      сменные диски из микроволокна

      HR8041/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        сменные диски из микроволокна

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Идеальная чистка твердых поверхностей

        Сменные диски из микроволокна

        • 2 моющиеся накладки из микроволокна
        • Использование с насадкой Super Parquet
        • Подходит для FC8042
        Для использования с насадкой Super Parquet (модель FC8042)

        Для использования с насадкой Super Parquet (модель FC8042)

        Данные диски используются с насадкой Super Parquet. Насадка позволяет быстро очистить любые твердые поверхности без риска их повреждения.

        Диски из микроволокна поглощают грязь

        Диски из микроволокна поглощают грязь

        Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток. Диски можно стирать в стиральной машине. Сменные диски доступны под номером HR8041.

        Технические характеристики

        • Характеристики аксессуаров

          Количество дисков
          2

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