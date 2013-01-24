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сменные диски из микроволокна
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Данные диски используются с насадкой Super Parquet. Насадка позволяет быстро очистить любые твердые поверхности без риска их повреждения.
Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток. Диски можно стирать в стиральной машине. Сменные диски доступны под номером HR8041.