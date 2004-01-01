Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ

Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray со Smart TV содержат ряд передовых функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, например к службам видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.