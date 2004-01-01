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К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Мощные АС с системой Bass-Reflex и двойными фазоинверторами улучшают низкие частоты и обеспечивают плотный звук с глубокими басами. Вы сможете расслышать и тихий шепот, и самые громкие грохочущие звуки.
Благодаря интуитивному сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним прикосновением к чувствительным элементам управления на передней панели.
Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.
Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.
Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.
Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray со Smart TV содержат ряд передовых функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, например к службам видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.
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Концентратор HDMI предоставляет дополнительные разъемы HDMI, позволяющие с легкостью подключить к системе домашнего кинотеатра другие устройства, например игровую консоль или телевизионную приставку HD. Подключив устройства с помощью концентратора HDMI, вы сможете наслаждаться звуком и изображением высокого разрешения, какой бы вид медиаразвлечений вы ни выбрали.
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