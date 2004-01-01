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    HTS5593M2/12

    HTS5593M2/12
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      HTS5593M2/12

      HTS5593M2/12

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      HTS5593M2/12

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      HTS5593M2/12

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        Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами для великолепного звука

        Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами для великолепного звука

        Мощные АС с системой Bass-Reflex и двойными фазоинверторами улучшают низкие частоты и обеспечивают плотный звук с глубокими басами. Вы сможете расслышать и тихий шепот, и самые громкие грохочущие звуки.

        Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

        Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

        Благодаря интуитивному сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним прикосновением к чувствительным элементам управления на передней панели.

        Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

        Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

        Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

        Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

        Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

        Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

        Возможность подключения беспроводных тыловых АС без путаницы с проводами

        Возможность подключения беспроводных тыловых АС без путаницы с проводами

        Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.

        Концентратор HDMI позволяет подключать HDMI-устройства для получения великолепного качества звука и изображения

        Концентратор HDMI позволяет подключать HDMI-устройства для получения великолепного качества звука и изображения

        Концентратор HDMI предоставляет дополнительные разъемы HDMI, позволяющие с легкостью подключить к системе домашнего кинотеатра другие устройства, например игровую консоль или телевизионную приставку HD. Подключив устройства с помощью концентратора HDMI, вы сможете наслаждаться звуком и изображением высокого разрешения, какой бы вид медиаразвлечений вы ни выбрали.

        Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

        Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

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        Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ

        Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ

        Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray со Smart TV содержат ряд передовых функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, например к службам видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.

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