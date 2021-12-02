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Больше не доступен
Для увлажнения помещений до 32 м²
Скорость увлажнения 200 мл/ч
До 99 % меньше бактерий
Автоматические режимы увлажнения
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.
Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 200 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 32 м². (2,3)
4.9
из 5
34
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Ge_Fisher
02/12/2021
Україна
Хороший увлажнитель
Купил с учетом наступления зимы и постепенного угасания старого ультразвукового. Выбрал традиционное увлажнение. Работает тихо, если не устанавливать автомат. Обслуживается легко. Достаточно посмотреть ролики тна сайте.
Плюсы
Хороший продукт, малошумный. Приятный внешний вид (не ведро).
Минусы
Пока не обнаружил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU2716/10 Увлажнитель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU2716/10 Увлажнитель воздуха
Лэди Орхидея
24/03/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря
Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.
Плюсы
Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.
Минусы
Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Chayka77
27/04/2022
Україна
Часть акции
Прилад для комфорту
Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.
Плюсы
Функціонал
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
(2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.
(3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
(4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.
(6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 130 мл/ч.