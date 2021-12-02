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  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Больше не доступен

Серия 2000Увлажнитель воздуха

HU2716/10

4.9
| (34) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.
Посмотреть все преимущества

Увлажнение сухого воздуха помещения и авторегулировка параметров

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

  • Для увлажнения помещений до 32 м²

  • Скорость увлажнения 200 мл/ч

  • До 99 % меньше бактерий

  • Автоматические режимы увлажнения

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.

Эффективен для помещений до 32 м² (3)

Эффективен для помещений до 32 м² (3)

Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 200 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 32 м². (2,3)

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

34

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

02/12/2021

Україна

Україна

Хороший увлажнитель

Купил с учетом наступления зимы и постепенного угасания старого ультразвукового. Выбрал традиционное увлажнение. Работает тихо, если не устанавливать автомат. Обслуживается легко. Достаточно посмотреть ролики тна сайте.

Плюсы

Хороший продукт, малошумный. Приятный внешний вид (не ведро).

Минусы

Пока не обнаружил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU2716/10 Увлажнитель воздуха

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU2716/10 Увлажнитель воздуха

24/03/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря

Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.

Плюсы

Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.

Минусы

Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

27/04/2022

Україна

Україна

Прилад для комфорту

Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.

Плюсы

Функціонал

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

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      Примечания

      1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории

      2. (2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.

      3. (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.

      4. (4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.

      5. (5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.

      6. (6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 130 мл/ч.