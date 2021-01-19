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  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.

Больше не доступен

Увлажнитель воздуха с функцией очищения

HU4706/11

4.7

| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Здоровый воздух. Всегда.

Увлажнитель воздуха Philips максимально эффективно и безопасно борется с сухостью воздуха. Риск распространения вредных микроорганизмов ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Никакого белого налета* и влажных поверхностей.

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c технологией увлажнения воздуха NanoCloud

Здоровый воздух. Всегда.

  • Безопасный и простой в использовании

  • Технология NanoCloud

Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.

Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении

Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении

Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении. Позволяет дышать чистым увлажненным воздухом дома и в офисе, обеспечивая комфортные условия для кожи.

Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

Когда в резервуаре заканчивается вода, система контроля качества воздуха отключает увлажнитель воздуха.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

19/01/2021

Україна

Україна

Дуже потрібний виріб

Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!

Плюсы

Ефективна технологія зволоження

Минусы

Не виявила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HU4706/50 Зволожувач повітря

Date of Use 2020-01-19

21/11/2020

Україна

Україна

Для детской комнаты - восторг

Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря

30/03/2020

Україна

Україна

Маленький спаситель

Живем на последнем этаже,от сухости в комнате спасает на 100% и зимой и летом. Мне кажется что и не так жарко. 2 режима мощности позволяет включать его и ночью,его практически не слышно.

Плюсы

Компактный,симпатичный убирает сухость в комнате

Минусы

Хватает на 1 комнату

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря

Date of Use 2019-03-30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря

Date of Use 2019-03-30

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Никаких белых взвесей, приводящих к загрязнению воздуха.