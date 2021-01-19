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Здоровый воздух. Всегда.
Увлажнитель воздуха Philips максимально эффективно и безопасно борется с сухостью воздуха. Риск распространения вредных микроорганизмов ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Никакого белого налета* и влажных поверхностей.
Безопасный и простой в использовании
Технология NanoCloud
Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.
Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении. Позволяет дышать чистым увлажненным воздухом дома и в офисе, обеспечивая комфортные условия для кожи.
Когда в резервуаре заканчивается вода, система контроля качества воздуха отключает увлажнитель воздуха.
4.7
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ipa1989
19/01/2021
Україна
Дуже потрібний виріб
Користуюся даним зволожувачем повітря вже більше року і хочу поділитися своїм враженням від користування . 1. Технологія зволоження Philips мені набагато більше сподобалася в порівняні із електро звукової , так як не залишає мокрих плям води. 2. Має додатково фільтр , який затримує пил і шерсть від нашого кота, а ще він дуже легко миється . 3. Має два режими звичайний та нічний . На нічному його взагалі не чути . Тому в опалювальний сезон він працює у нас цілодобово . Також зручно, що коли закінчується вода , то він автоматично вимикається . Взагалі придбали його після того як син захворів бронхітом , і були дуже вражені , що сину із ним стало набагато легше дихати . Дуже класний виріб, і я рекомендую всім його на 100%!
Плюсы
Ефективна технологія зволоження
Минусы
Не виявила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HU4706/50 Зволожувач повітря
Date of Use 2020-01-19
Frilansa
21/11/2020
Україна
Для детской комнаты - восторг
Отличная вещь в первую очередь для тех у кого есть малыши, благодаря увлажнению воздуха можно забыть про сухость в носике
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря
Анисья
30/03/2020
Україна
Маленький спаситель
Живем на последнем этаже,от сухости в комнате спасает на 100% и зимой и летом. Мне кажется что и не так жарко. 2 режима мощности позволяет включать его и ночью,его практически не слышно.
Плюсы
Компактный,симпатичный убирает сухость в комнате
Минусы
Хватает на 1 комнату
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря
Date of Use 2019-03-30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HU4706/11 Зволожувач повітря
Date of Use 2019-03-30
Никаких белых взвесей, приводящих к загрязнению воздуха.