Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Подходит для увлажнения помещений площадью до 25 м²
Скорость увлажнения 200 мл/ч
До 99% меньше бактерий
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 2 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 200 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 25 м2. (2, 3)
Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.
4.6
из 5
111
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Ttttttttt
15/11/2021
Україна
Увлажнение, очищение воздуха
Отличный увлажнитель с функцией очищения воздуха, хорошо работает, очень понравился
Плюсы
Тихий
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 2000 HU4801/00 Увлажнитель воздуха с функцией очищения
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 2000 HU4801/00 Увлажнитель воздуха с функцией очищения
Olya2308
07/08/2020
Україна
Чудо техника
При выборе увлажнителя воздуха остановились на PHILIPS поскольку данный увлажнитель с технологией NanoCloud оснащен системой холодного испарения и является и очистителем и увлажнителем. В период карантина (период вирусных заболеваний) безусловно, огромным + является то, что технология NanoCloud препятствует распространению вирусов и бактерий в воздухе, которым мы дышим. Своего рода увлажнитель с функцией очищения воздуха. Подробно изучив модели увлажнителя воздуха линейки PHILIPS остановили свой выбор на – HU4801, поскольку данная модель: доступна по нашему бюджету, полностью соответствует нашим требованиям (площадь обслуживания – 25 кв.м., для нашей комнаты более чем предостаточно). В данной моделе нет встроенного гигрометра, это своего рода +, т.к. гигрометр рядом с увлажнителем естественно будет показывать % влажности выше, чем по самой комнате. Увлажнитель PHILIPS HU4801 простой в управлении. Два режима работы более чем предостаточно: 1 – LOW –бесшумный, 2 – NIGN – обычный. В комплекте идет один угольный фильтр. Большой резервуар для воды (с отметкой максимального наполнения). Когда вода закончилась, увлажнитель автоматически отключается. Производитель дает достаточно долгую гарантию, в 2 года. Если квартира более площади обслуживаемой увлажнителем (25 кв.м.) рекомендую закрыть дверь в комнате, где работает увлажнитель, закрыть окна и тогда увлажнитель даст желаемый результат (% влажности). Если же квартира квадратов 60 и Вам не хочется носиться с увлажнителем с комнаты в комнату, следует присмотреться к более дорогой моделе, которая рассчитана на Вашу площадь. Мы работой увлажнителя остались довольны, улучшилось самочувствие, дышать стало легче. При соблюдении всех рекомендаций (согласно инструкции) увлажнитель является одной из самых полезных вещей в доме. Для борьбы с сухим воздухом могу смело рекомендовать данную модель!
Плюсы
Технология NanoCloud (очистка и увлажнение воздуха), в целом очень довольны работой увлажнителя, со своей задачей справляется на УРААаа !
Минусы
цена на фильтры
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха
Диана56
09/05/2020
Україна
Дышу легко и свободно
Пользуюсь увлажнителем воздуха уже больше года. При его использовании действительно стало намного легче дышать. Мне очень нравится, что он не оставляет белых пятен и разводов от воды. Равномерно распределяет увлажнённый воздух по комнате, тихо работает и за ним легко можно ухаживать. Фильтр и ёмкость в которой находится вода легко разбирать и помыть под проточной водой. Простой, надёжный и эффективный)))
Плюсы
Хорошо увлажняет и без белых пятен на мебели
Минусы
Габаритный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
(2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.
(3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
(4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.
(6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.