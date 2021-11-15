До рождения ребенка никогда не пользовался увлажнителями воздуха, поэтому перед покупкой внимательно штудировал информацию в сети и расспрашивал знакомых об опыте использования этих девайсов. Из всей массы информации выделил для себя несколько составляющих: 1) компактные, маленькие увлажнители в целом малоэффективны и пустая трата денег, а большие объёмные увлажнители и "чистки воздуха" действительно громоздки и стоят действительно больших денег; 2)ульразвуковые увлажнители при использовании обычной не деминерализованной воды оставляют на мебели осадок, наличие которог не улыбалось ни мне, ни жене =)); 3) паровые увлажнители тоже не айс именно потому, что нагревают воду, а значит потребляют намного больше электроэнергии. Собственно поэтому надо было искать адекватный вариант с традиционным методом холодного испарения. И так как мы уже пользуемся продукцией детской линейки Philips Avent, то и в данном вопросе решили не изменять этой компании и приобрели данный девайс в простейшей его комплектации. Этот увлажнитель воздуха очень прост в эксплуатации, что называется - просто добавь воды. При использовании ощутимо подскочил показатель влажности на гигрометре и стабильно держался на протяжении всего срока службы зимой и в жаркие сухие дни лета. Работает вентилятор увлажнителя довольно тихо, по крайней мере спать не мешает, а вот диоидный идикатор работы девайса светит сильно, пришлось его заклеить) В целом ощущения от приобритения положительные!