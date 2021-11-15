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  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон
  • Свободное дыхание и крепкий сон

Больше не доступен

Series 2000Увлажнитель воздуха с функцией очищения

HU4801/00

4.6
| (111) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Свободное дыхание и крепкий сон
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). Равномерное распределение влаги обеспечивает эффективное увлажнение всего помещения.
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Гигиенично увлажняет сухой воздух днем и ночью

Свободное дыхание и крепкий сон

  • Подходит для увлажнения помещений площадью до 25 м²

  • Скорость увлажнения 200 мл/ч

  • До 99% меньше бактерий

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

Эффективен для помещений площадью до 25 м2 (3)

Эффективен для помещений площадью до 25 м2 (3)

Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 2 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 200 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 25 м2. (2, 3)

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

111

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

15/11/2021

Україна

Україна

Увлажнение, очищение воздуха

Отличный увлажнитель с функцией очищения воздуха, хорошо работает, очень понравился

Плюсы

Тихий

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 2000 HU4801/00 Увлажнитель воздуха с функцией очищения

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 2000 HU4801/00 Увлажнитель воздуха с функцией очищения

07/08/2020

Україна

Україна

Чудо техника

При выборе увлажнителя воздуха остановились на PHILIPS поскольку данный увлажнитель с технологией NanoCloud оснащен системой холодного испарения и является и очистителем и увлажнителем. В период карантина (период вирусных заболеваний) безусловно, огромным + является то, что технология NanoCloud препятствует распространению вирусов и бактерий в воздухе, которым мы дышим. Своего рода увлажнитель с функцией очищения воздуха. Подробно изучив модели увлажнителя воздуха линейки PHILIPS остановили свой выбор на – HU4801, поскольку данная модель: доступна по нашему бюджету, полностью соответствует нашим требованиям (площадь обслуживания – 25 кв.м., для нашей комнаты более чем предостаточно). В данной моделе нет встроенного гигрометра, это своего рода +, т.к. гигрометр рядом с увлажнителем естественно будет показывать % влажности выше, чем по самой комнате. Увлажнитель PHILIPS HU4801 простой в управлении. Два режима работы более чем предостаточно: 1 – LOW –бесшумный, 2 – NIGN – обычный. В комплекте идет один угольный фильтр. Большой резервуар для воды (с отметкой максимального наполнения). Когда вода закончилась, увлажнитель автоматически отключается. Производитель дает достаточно долгую гарантию, в 2 года. Если квартира более площади обслуживаемой увлажнителем (25 кв.м.) рекомендую закрыть дверь в комнате, где работает увлажнитель, закрыть окна и тогда увлажнитель даст желаемый результат (% влажности). Если же квартира квадратов 60 и Вам не хочется носиться с увлажнителем с комнаты в комнату, следует присмотреться к более дорогой моделе, которая рассчитана на Вашу площадь. Мы работой увлажнителя остались довольны, улучшилось самочувствие, дышать стало легче. При соблюдении всех рекомендаций (согласно инструкции) увлажнитель является одной из самых полезных вещей в доме. Для борьбы с сухим воздухом могу смело рекомендовать данную модель!

Плюсы

Технология NanoCloud (очистка и увлажнение воздуха), в целом очень довольны работой увлажнителя, со своей задачей справляется на УРААаа !

Минусы

цена на фильтры

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха

09/05/2020

Україна

Україна

Дышу легко и свободно

Пользуюсь увлажнителем воздуха уже больше года. При его использовании действительно стало намного легче дышать. Мне очень нравится, что он не оставляет белых пятен и разводов от воды. Равномерно распределяет увлажнённый воздух по комнате, тихо работает и за ним легко можно ухаживать. Фильтр и ёмкость в которой находится вода легко разбирать и помыть под проточной водой. Простой, надёжный и эффективный)))

Плюсы

Хорошо увлажняет и без белых пятен на мебели

Минусы

Габаритный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4801/01 Увлажнитель воздуха

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      Примечания

      1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

      2. (2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.

      3. (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.

      4. (4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.

      5. (5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений.

      6. (6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.