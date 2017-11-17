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Свободное дыхание и крепкий сон
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.
Для увлажнения помещений до 25 м²
Скорость увлажнения — 220 мл/ч
До 99 % меньше бактерий
Автоматические настройки увлажнения
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.
«Умный» датчик контролирует уровень влажности воздуха и автоматически изменяет настройки, чтобы поддерживать уровень влажности на нужном уровне: 40%, 50% или 60%. Сигнал об уровне воды оповестит пользователя, когда нужно наполнить емкость, а сам увлажнитель автоматически выключится в случае пустой емкости.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.7
из 5
44
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Mary
17/11/2017
Україна
Зволожувач просто супер)))
Використовуємо в дитячій кімнаті, роботою задоволені на всі 100%. Повітря свіже,зручний у користуванні і дизайн мега крутий))) Дякую Philips за чудову техніку)))))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха
Kefirchik
01/08/2017
Україна
Он обязан быть в каждом доме!
Очень хорошая вещь в доме,особенно когда в нем растет маленький ребенок! Воздух заметнее становится чище и даже немного прохладней!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха
Yuriy1
10/11/2021
Україна
Здоровий сон
В опалювальний сезон в сухих приміщеннях катастрофічно сухе повітря. Провітрювання не допомагає. Тому, даний виріб на 100% потрібний і корисний як для людини, так для нерухомості. За витратні елементи хотілося б платити меньше.
Плюсы
Якість, функціонування.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря
Дата пользования 2019-11-10
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря
Дата пользования 2019-11-10
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
(2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.
(3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
(4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений».
(6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.