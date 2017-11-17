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  • Find your model number - export Philips Air humidifier HU4803/01
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013
  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • Find your model number - export Philips Air humidifier HU4803/01
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013

Больше не доступен

Серия 2000Увлажнитель воздуха

HU4803/01

4.7

| (44) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

Свободное дыхание и крепкий сон

Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.

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Увлажнение сухого воздуха помещения и авторегулировка параметров

Свободное дыхание и крепкий сон

  • Для увлажнения помещений до 25 м²

  • Скорость увлажнения — 220 мл/ч

  • До 99 % меньше бактерий

  • Автоматические настройки увлажнения

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.

Автоматическое увлажнение с 3 настройками

Автоматическое увлажнение с 3 настройками

«Умный» датчик контролирует уровень влажности воздуха и автоматически изменяет настройки, чтобы поддерживать уровень влажности на нужном уровне: 40%, 50% или 60%. Сигнал об уровне воды оповестит пользователя, когда нужно наполнить емкость, а сам увлажнитель автоматически выключится в случае пустой емкости.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

44

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

17/11/2017

Україна

Україна

Зволожувач просто супер)))

Використовуємо в дитячій кімнаті, роботою задоволені на всі 100%. Повітря свіже,зручний у користуванні і дизайн мега крутий))) Дякую Philips за чудову техніку)))))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха

01/08/2017

Україна

Україна

Он обязан быть в каждом доме!

Очень хорошая вещь в доме,особенно когда в нем растет маленький ребенок! Воздух заметнее становится чище и даже немного прохладней!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2000 HU4803/01 Увлажнитель воздуха

10/11/2021

Україна

Україна

Здоровий сон

В опалювальний сезон в сухих приміщеннях катастрофічно сухе повітря. Провітрювання не допомагає. Тому, даний виріб на 100% потрібний і корисний як для людини, так для нерухомості. За витратні елементи хотілося б платити меньше.

Плюсы

Якість, функціонування.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата пользования 2019-11-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата пользования 2019-11-10

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Примечания

  1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

  2. (2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.

  3. (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.

  4. (4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений».

  6. (6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.