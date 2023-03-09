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  • HU4813; PUP; PRINT; ROW
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
  • HU4813 PC 03.tif
  • HU4813 EB 10.tif
  • HU4813; RFT; ONLINE;ROW
  • HU4813 PC 01.tif
  • HU4813; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4813; F; Retail;ROW
  • HU4813; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4813; PUP; PRINT; ROW
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
  • HU4813 PC 03.tif
  • HU4813 EB 10.tif

Больше не доступен

Серия 2000Увлажнитель воздуха

HU4813/10

4.5

| (28) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт

Свободное дыхание и крепкий сон

Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.

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Увлажнение сухого воздуха помещения и авторегулировка параметров

Свободное дыхание и крепкий сон

  • Для увлажнения помещений до 44 м²

  • Уровень увлажнения — 300 мл/ч

  • До 99 % меньше бактерий

  • Автоматические настройки увлажнения

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

Эффективен для помещений площадью до 44 м2 (3)

Эффективен для помещений площадью до 44 м2 (3)

Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 300 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 44 м2. (2, 3)

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.5

из 5

28

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

2

09/03/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Задоволена

Задоволена тим,що дуже тихо працює. А також виконує свої функції. Коли включений,то віє холодом. Тому треба це врахувати,особливо,коли хочеться,щоб було в квартирі тепло

Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата пользования 2022-02-09

Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата пользования 2022-02-09

09/11/2021

Україна

Україна

Ефективний

Я тепер розумію, чому педіатеи і косметологи радять зволожувач повітря як облвязковий гаджет вдома. Бо дія і результат роботи буквально відчуваєш і бачиш Зволожувач зручний у використанні, легко збирається, миється. Працює майже беззвучно, його робота не заважає спати. Повітря зволожує досить швидко на віднлсно великій площі кімнати. Пар не робить, вологи і осаду не дає. Дихати буквально одразу ж легше, комфортно щкірі, слизовим. Очі не так сохнуть, відсутній дтсклмфорт під кінець дня. У дитини набагато швидше та легше проходить кашель, насморк Зволожувач обладнаний гігрометрлм і одразу видно рівень зволоження. Функція «нічний режим» дуже доречна, як і автоматичний режим

Плюсы

Якісно зволожує плвітря

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата пользования 2021-10-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата пользования 2021-10-09

29/10/2021

Україна

Україна

Простий у використанні

Чудово працює, єдиний мінус досить простий фільтр порівняно з більш новими версіями, зручне керування

Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата пользования 2020-09-29

Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата пользования 2020-09-29

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Примечания

  1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

  2. (2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.

  3. (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.

  4. (4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений».

  6. (6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.