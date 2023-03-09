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Свободное дыхание и крепкий сон
Наполните свое домашнее пространство приятным и чистым воздухом. Технология NanoCloud увлажняет воздух, не оставляя белую пыль и пятна на поверхностях, а также сокращает количество бактерий до 99% (1). «Умные» датчики, а также функции равномерной циркуляции воздуха в помещении обеспечивают идеальный уровень увлажнения.
Для увлажнения помещений до 44 м²
Уровень увлажнения — 300 мл/ч
До 99 % меньше бактерий
Автоматические настройки увлажнения
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 3 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 300 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 44 м2. (2, 3)
Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.
4.5
из 5
28
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Користувач 30
09/03/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Задоволена
Задоволена тим,що дуже тихо працює. А також виконує свої функції. Коли включений,то віє холодом. Тому треба це врахувати,особливо,коли хочеться,щоб було в квартирі тепло
Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Дата пользования 2022-02-09
Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Дата пользования 2022-02-09
Olyaoli4ka
09/11/2021
Україна
Ефективний
Я тепер розумію, чому педіатеи і косметологи радять зволожувач повітря як облвязковий гаджет вдома. Бо дія і результат роботи буквально відчуваєш і бачиш Зволожувач зручний у використанні, легко збирається, миється. Працює майже беззвучно, його робота не заважає спати. Повітря зволожує досить швидко на віднлсно великій площі кімнати. Пар не робить, вологи і осаду не дає. Дихати буквально одразу ж легше, комфортно щкірі, слизовим. Очі не так сохнуть, відсутній дтсклмфорт під кінець дня. У дитини набагато швидше та легше проходить кашель, насморк Зволожувач обладнаний гігрометрлм і одразу видно рівень зволоження. Функція «нічний режим» дуже доречна, як і автоматичний режим
Плюсы
Якісно зволожує плвітря
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Дата пользования 2021-10-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Дата пользования 2021-10-09
smok_vekrut
29/10/2021
Україна
Простий у використанні
Чудово працює, єдиний мінус досить простий фільтр порівняно з більш новими версіями, зручне керування
Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Дата пользования 2020-09-29
Этот отзыв про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря
Дата пользования 2020-09-29
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
(2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.
(3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
(4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений».
(6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.