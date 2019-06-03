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  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Больше не доступен

Мойка воздуха

HU5930/10

1
| (1) Отзыв
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Дышите чистым воздухом благодаря Philips NanoClean. Эффективная технология увлажнения NanoCloud и очищение на наноуровне с помощью фильтра Nano Protect предотвращают развитие симптомов аллергии, делая воздух более здоровым и свежим.
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Технология увлажнения NanoCloud, очищение фильтром NanoProtect

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

  • Эффективность увлажнения — 500 мл/ч*

  • CADR для частиц — 140 м3/ч*

  • Фильтрация частиц 0,02 мкм

  • Для больших комнат (70 м2)*

Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud

Тройная защита от бактерий и плесени. Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Эта технология защищает ваше здоровье в долгосрочной перспективе, обеспечивая чистый воздух, практически полностью очищенный от патогенных организмов и плесени. Невидимые частицы мелкодисперсного водяного пара, создаваемые технологией Philips NanoCloud, не оставляют белой пыли и мокрых пятен. Высокая эффективность увлажнения до 500 мл/ч*

4 точные настройки уровня увлажнения

Технология Philips NanoCloud сделает воздух в доме, офисе и любом другом помещении свежим и здоровым, так как с ее помощью постоянно поддерживается оптимальный уровень постоянной и даже относительной влажности — от 40 % до 60 %. Настройки увлажнения (40 %, 50 %, 60 % и непрерывное увлажнение) обеспечивают широкий выбор возможностей и позволяют автоматически контролировать уровень влажности в помещении в соответствии с потребностями. При оптимальном уровне влажности воздух становится более свежим, а также снижается риск возникновения заболеваний, вызванных сухостью воздуха.

4 режима работы вентилятора

4 различных режима позволяют с легкостью выбрать желаемую скорость вентилятора: скорость 1, скорость 2, скорость 3 и автоматический режим

Технические характеристики

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Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
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03/06/2019

Україна

Україна

Марна трата грошей

Дизайн виробу непоганий, верхня кришка не зручна для її прибирання. Сам прилад з першого дня працював як йому заманеться, виставляю відсоток вологості,а він видає зовсім інший відсоток! Вимикається коли захоче, інколи не вмикається. Найвищий рівень вологості повітря видавав 97%!!!!!Внутрішній фільтр перестав обертатися. Коштує шалених грошей,а працює бозна-як! Це найгірша покупка продукції Філіпс! Не купуйте цей товар!

Этот отзыв про HU5930/10 Мийка повітря

Этот отзыв про HU5930/10 Мийка повітря

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      Примечания

      1. Уровень увлажнения — 500 мл/ч: протестировано в соответствии с GB/T 23332-2009 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в Сучжоу. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.

      2. Фильтрация частиц — 0,02 мкм: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 20 нанометров (0,02 микрометра).

      3. Удаляет 99 % бактерий. Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3

      4. CADR для частиц — 140 м3/ч: показатель CADR (сигаретный дым) протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2008

      5. Для больших комнат (70 м2) — в соответствии со стандартом AHAM HU-1-2006 (R2011) по эффективности увлажнения.