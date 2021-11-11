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Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
Итого:
Воспользуйтесь насадкой C3 Premium Plaque Control и оцените по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности*** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.
Воспользуйтесь чистящей насадкой G3 Premium Gum Care для улучшения состояния десен. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.
Воспользуйтесь чистящей насадкой W3 Premium White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку еще белоснежнее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может удалить на 100 % больше потемнений всего за три дня**.
Воспользуйтесь насадкой TongueCare+, чтобы бережным способом удалить бактерии, вызывающие неприятный запах, с пористой поверхности языка. 240 специальных микрощетинок очищают все неровности, устраняя бактерии и загрязнения. Используйте вместе с антибактериальным спреем для языка BreathRx, чтобы добиться наилучшего очищения и невероятно свежего дыхания.
Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.
Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.
Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.
Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.
Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.
DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из пяти режимов: Clean (Чистка) для превосходной ежедневной чистки, White+ для удаления потемнений, Deep Clean+ для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной и эффективной чистки десен, Tongue Care (Уход за языком) для эффективной чистки поверхности языка. Этот режим устраняет бактерии, скапливающиеся на языке и вызывающие неприятный запах изо рта. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.
DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.
Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования. Если вам понадобится зарядить зубную щетку в поездке, воспользуйтесь роскошным дорожным зарядным чехлом с USB. Поместите щетку в чехол и подключите его к ноутбуку или розетке. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов.
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
В комплекте
Качество чистки
Питание
Функция подключения BrushSync
Технология интеллектуального датчика
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики
Подключения