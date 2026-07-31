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Электрические зубные щетки

Ощутите заботу

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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Наш самый совершенный продукт

Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900
В 20 раз эффективнее удаляет налет без повреждения десен; с технологией SenseIQ
Philips Sonicare DiamondClean Smart

Philips Sonicare DiamondClean Smart

Комплексный подход к здоровью вашей полости рта; бережно удаляет до 20 раз больше налета

Philips Sonicare серии 7000

Philips Sonicare серии 7000

Комплексный подход к здоровью ваших десен; бережно удаляет до 10 раз больше налета

Philips Sonicare серии 6000

Philips Sonicare серии 6000

Комплексный подход к уходу за чувствительными зубами и деснами, в 10 раз эффективнее удаляет налет

Philips Sonicare серии 5000

Philips Sonicare серии 5000

Комплексный подход к отбеливанию ваших зубов; бережно удаляет до 7 раз больше налета

Philips Sonicare for Kids

Philips Sonicare for Kids

Веселый старт для здоровой привычки у ваших детей

Уникальная технология Sonicare

Оцените превосходный результат чистки с электрическими зубными щетками Philips Sonicare

Эффективнее удаляет налет1, бережный уход за деснами

Удалите налет с зубов и десен

Какие бы задачи вы ни ставили, наши чистящие насадки помогут обеспечить здоровье полости рта. Наши зубные щетки в 20 раз эффективнее удаляют налет1 по сравнению с ручными зубными щетками.

Щетинки бережно воздействуют на десны

Щетинки бережно воздействуют на десны

Наши специальные чистящие насадки с уникальным дизайном и конфигурацией обеспечат превосходный результат чистки. Все это без повреждения ваших десен.

Плавные движения Sonicare

Sonicare Fluid Action в дополнение к движению щетинок подает жидкость между зубами и вдоль линии десен.

  • Технология Sonicare нового поколения

    Откройте для себя технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечит стабильный, бережный и эффективный результат чистки даже в труднодоступных участках

Визуальный датчик давления

Световое кольцо в основании даст знать, если вы слишком сильно давите щеткой на зубы. Если кольцо вдруг оповещает вас, просто давите на щетку не так сильно, чтобы защитить десны.

Визуальный датчик давления
Найдите себе комфортный стиль чистки

Найдите себе комфортный стиль чистки

Вам доступны самые разные стили чистки — от более динамичного до фокуса на определенных аспектах чистки. Разные режимы и уровни интенсивности помогут достичь оптимального результата.

Аналитика по чистке как на ладони

Достигайте целей по уходу за полостью рта с зубной щеткой и приложением Sonicare. С ними вы получите подсказки по чистке, советы и рекомендации, а также персонализированные материалы.

Аналитика по чистке как на ладони
Забота об окружающей среде

Забота об окружающей среде

Нулевой углеродный след с 2020 года5.

Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии и средства компенсации выбросов углекислого газа — наши глобальные операции обеспечивают нулевой углеродный след для атмосферы. К 2025 году мы также стараемся использовать для наших операций более 75 % энергии из возобновляемых источников и постепенно убрать ископаемое топливо из нашего операционного цикла6.

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      Примечания

      1. по сравнению с обычной зубной щеткой. 

      2. в режиме Gum Health (Здоровье десен) по сравнению с обычной зубной щеткой, 2 недели. 

      3. в труднодоступных местах. по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель. 

      4. в режиме White (Осветление) с ведущей отбеливающей зубной пастой, за 1 неделю, по сравнению с обычной зубной щеткой. 

      5. Собственные фабрики, собственные офисы и свои предприятия по всему миру. 

      6. Наша деятельность = наши собственные производства, наши офисы, наша логистика и наши поездки. 