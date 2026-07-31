Забота об окружающей среде

Нулевой углеродный след с 2020 года5.

Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии и средства компенсации выбросов углекислого газа — наши глобальные операции обеспечивают нулевой углеродный след для атмосферы. К 2025 году мы также стараемся использовать для наших операций более 75 % энергии из возобновляемых источников и постепенно убрать ископаемое топливо из нашего операционного цикла6.