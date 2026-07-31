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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Наш самый совершенный продукт
Комплексный подход к здоровью вашей полости рта; бережно удаляет до 20 раз больше налета
Комплексный подход к здоровью ваших десен; бережно удаляет до 10 раз больше налета
Комплексный подход к уходу за чувствительными зубами и деснами, в 10 раз эффективнее удаляет налет
Комплексный подход к отбеливанию ваших зубов; бережно удаляет до 7 раз больше налета
Веселый старт для здоровой привычки у ваших детей
Уникальная технология Sonicare
Оцените превосходный результат чистки с электрическими зубными щетками Philips Sonicare
Какие бы задачи вы ни ставили, наши чистящие насадки помогут обеспечить здоровье полости рта. Наши зубные щетки в 20 раз эффективнее удаляют налет1 по сравнению с ручными зубными щетками.
Наши специальные чистящие насадки с уникальным дизайном и конфигурацией обеспечат превосходный результат чистки. Все это без повреждения ваших десен.
Sonicare Fluid Action в дополнение к движению щетинок подает жидкость между зубами и вдоль линии десен.
Откройте для себя технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечит стабильный, бережный и эффективный результат чистки даже в труднодоступных участках
Световое кольцо в основании даст знать, если вы слишком сильно давите щеткой на зубы. Если кольцо вдруг оповещает вас, просто давите на щетку не так сильно, чтобы защитить десны.
Вам доступны самые разные стили чистки — от более динамичного до фокуса на определенных аспектах чистки. Разные режимы и уровни интенсивности помогут достичь оптимального результата.
Достигайте целей по уходу за полостью рта с зубной щеткой и приложением Sonicare. С ними вы получите подсказки по чистке, советы и рекомендации, а также персонализированные материалы.
Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии и средства компенсации выбросов углекислого газа — наши глобальные операции обеспечивают нулевой углеродный след для атмосферы. К 2025 году мы также стараемся использовать для наших операций более 75 % энергии из возобновляемых источников и постепенно убрать ископаемое топливо из нашего операционного цикла6.
Получите поддержку для вашего продукта, найдите инструкции, изучите советы и рекомендации
по сравнению с обычной зубной щеткой.
в режиме Gum Health (Здоровье десен) по сравнению с обычной зубной щеткой, 2 недели.
в труднодоступных местах. по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель.
в режиме White (Осветление) с ведущей отбеливающей зубной пастой, за 1 неделю, по сравнению с обычной зубной щеткой.
Собственные фабрики, собственные офисы и свои предприятия по всему миру.
Наша деятельность = наши собственные производства, наши офисы, наша логистика и наши поездки.