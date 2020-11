• Удаляет в 10 раз больше налета *

• Гарантирует до 7 раз здоровее десна уже за 2 недели **

• Белее зубы уже за 3 дня ***

• Обеспечивает свежее дыхание благодаря насадке для ухода за языком Tongue Care

• Глубоко очищает промежутки между зубами

• Безопасно для людей с пломбами, коронками и брекет-системами

* В труднодоступных местах с помощью щетки Philips Sonicare DiamondClean Smart

в режиме Gum Health с насадкой G3 Premium Gum Care и по сравнению с манульною щеткой после двух недель использования. На основе J Clin Dent 2019; 30 (Spec Iss A) A16-23

**Использование щетки Philips Sonicare DiamondClean Smart

в режиме Gum Health с насадкой G3 Premium Gum Care и по сравнению с мануальной щеткой. Измеряется по индексу GBI. На основе J Clin Dent 2019; 30 (Spec Issue A) A16-23

*** Использование щетки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режиме White + с насадкой W3 Premium White с использованием зубной пасты. На основании Li Y., Lee S., Argosino K., Ou S-S., Souza S., Mirza F., Ward M Data, "Comparison of Extrinsic Stain Reduction of Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush with Premium White Brush Head and a Manual Toothbrush ", Center for Dental Research, Loma Linda University School of Dentistry, Loma Linda, CA, 2016