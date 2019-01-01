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    Картридж для очистки

    JC302/50
    • Поддерживайте бритву в идеальном состоянии Поддерживайте бритву в идеальном состоянии Поддерживайте бритву в идеальном состоянии
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      Картридж для очистки

      JC302/50

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

      Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

      Картридж для очистки

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

      Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

      Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

      Картридж для очистки

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

      Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая! Узнать обо всех преимуществах

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      Картридж для очистки

      Картридж для очистки

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      Где найти номер модели изделия?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве

        Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

        Для всех систем SmartClean

        • 2 шт. в упаковке
        • Очистка
        • Смазка
        • Свежесть
        Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

        Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

        Активная система смазки уменьшает трение и износ лезвий и бритвенных головок, поэтому в течение долгого времени бритва будет работать как новая.

        Очищает до 10 раз лучше, чем вода

        Очищает до 10 раз лучше, чем вода

        Система DualFiltration и активное смазывающее вещество очищают бритву в 10 раз лучше, чем вода.

        Безопасная для кожи формула для освежающего гигиеничного бритья

        Безопасная для кожи формула для освежающего гигиеничного бритья

        Формула не содержит спирта и полностью безопасна для кожи. Освежающее гигиеничное бритье без раздражения.

        Свежий аромат бритвенных головок

        Свежий аромат бритвенных головок

        Жидкость в новом картридже системы SmartClean имеет уникальную формулу. Она эффективно очищает бритву, оставляя на бритвенных головках приятный свежий аромат.

        Эффективно очищает бритвы, используемые с пеной и гелем

        Эффективно очищает бритвы, используемые с пеной и гелем

        Только система Philips SmartClean с картриджами так эффективно очищает бритву от пены и геля.

        Удобная очистка в течение 6 месяцев

        Удобная очистка в течение 6 месяцев

        Срок службы картриджа для очистки Philips обычно составляет 3 месяца при еженедельном использовании. Набора из 2 штук хватает на полгода.

        Для всех систем SmartClean

        Для всех систем SmartClean

        Картридж подходит для всех моделей бритв с системой SmartClean.

        Система с двумя фильтрами очищает от волос, пены и геля

        Уникальная система с двумя фильтрами эффективно очищает бритву от волос, пены и геля и предотвращает засорение бритвенных головок, поддерживая прибор в идеальном состоянии.

        • Емкость

          Картридж для очистки
          2 шт. по 170 мл

        • В комплекте

          Картридж для очистки
          2 шт.

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