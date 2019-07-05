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Больше не доступен

Картридж для очистки

JC302/50

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая!

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Для всех систем SmartClean

Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

  • 2 шт. в упаковке

  • Очистка

  • Смазка

  • Свежесть

Система с двумя фильтрами очищает от волос, пены и геля

Уникальная система с двумя фильтрами эффективно очищает бритву от волос, пены и геля и предотвращает засорение бритвенных головок, поддерживая прибор в идеальном состоянии.

Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

Активное смазывающее вещество уменьшает трение и износ лезвий

Активная система смазки уменьшает трение и износ лезвий и бритвенных головок, поэтому в течение долгого времени бритва будет работать как новая.

Очищает до 10 раз лучше, чем вода

Очищает до 10 раз лучше, чем вода

Система DualFiltration и активное смазывающее вещество очищают бритву в 10 раз лучше, чем вода.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Список компонентов - English (US)

  • версия: 9
  • PDF файл, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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