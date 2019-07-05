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Больше не доступен
Поддерживайте бритву в идеальном состоянии
Картридж системы SmartClean — это удобное решение для очистки, смазки и ухода за бритвой. Ваша бритва всегда будет как новая!
2 шт. в упаковке
Очистка
Смазка
Свежесть
Уникальная система с двумя фильтрами эффективно очищает бритву от волос, пены и геля и предотвращает засорение бритвенных головок, поддерживая прибор в идеальном состоянии.
Активная система смазки уменьшает трение и износ лезвий и бритвенных головок, поэтому в течение долгого времени бритва будет работать как новая.
Система DualFiltration и активное смазывающее вещество очищают бритву в 10 раз лучше, чем вода.