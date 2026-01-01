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Больше не доступен
LR6E4B/97
Предельная мощность для самых энергоемких устройств
Если вы ищете лучшее решение, выберите щелочные батареи Ultra. Они обеспечивают на 30 % больше энергии по сравнению с обычными щелочными батареями и идеально подходят для различных энергоемких устройств.
AA
Ultra Alkaline
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон