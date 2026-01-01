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Ultra AlkalineЭлемент питания

LR6E4B/97

Предельная мощность для самых энергоемких устройств

Если вы ищете лучшее решение, выберите щелочные батареи Ultra. Они обеспечивают на 30 % больше энергии по сравнению с обычными щелочными батареями и идеально подходят для различных энергоемких устройств.

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Предельная мощность для самых энергоемких устройств

  • AA

  • Ultra Alkaline

Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

Батарея остается годной для использования в течение 5 лет

Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон

Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 315 kB
  • 21 July 2026

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