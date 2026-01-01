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Power AlkalineБатарея

LR6P2F/97

Питает все устройства с высоким энергопотреблением

Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power.

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Питает все устройства с высоким энергопотреблением

  • AA

  • Для щелочных батарей

Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон

Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон

Благодаря наличию разных моделей вы можете использовать эти батарейки их для любых нужд

Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

Щелочная технология отлично подходит для устройств с высоким энергопотреблением

Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 188.3 kB
  • 21 July 2026

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