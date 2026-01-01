Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
LR6P2F/97
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power.
AA
Для щелочных батарей
Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон
Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.
Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.