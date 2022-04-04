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      Ultinon Pro3021 светодиодные лампы для автомобильных фар

      LUM11012U3021X2

      Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

      Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips** созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные.

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      Ultinon Pro3021 светодиодные лампы для автомобильных фар

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      Ultinon Pro3021
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      Ultinon Pro3021

      светодиодные лампы для автомобильных фар

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      Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

      Стильные светодиодные лампы с простой установкой

      • До 100 % больше яркости*
      • Холодный белый свет, 6000 К
      • Долговечные светодиодные лампы
      • HL [~HIR2], для бездорожья

      Яркий и холодный белый свет

      Светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3021 LED придадут вашему автомобилю элегантный современный вид. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не будете ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3021 LED — это эффективность и стиль.

      Долговечные лампы

      Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3021 имеют прочную конструкцию с высокоэффективным радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп***.

      Простая установка

      Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3021 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям здесь**** и смотрите список совместимости здесь*****.

      До 100 % больше яркости*

      Лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3021 предлагают на 100 % увеличенный обзор*. В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, эти лампы предлагают оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных водителей, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.

      Удобная модификация

      Установка светодиодных ламп в некоторые автомобили может быть связана с рядом проблем. Поэтому мы разработали удобные аксессуары Philips, такие как адаптеры-кольца Philips и адаптер CANbus, которые позволяют водителям устанавливать светодиодные лампы в широкий ряд автомобилей. Узнайте, необходимы ли аксессуары Philips LED для установки светодиодных ламп в ваш автомобиль. Больше информации об аксессуарах Philips см. здесь*****.

      Доверьтесь надежности и качеству Philips

      Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стильный белый свет
        Характеристики изделия
        Яркие светодиодные лампы с простой установкой

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Цоколь
        PX22d
        Обозначение
        LED-HL [˜HIR2]
        Соответствие нормам ECE
        Нет, только для бездорожья
        Линейка продукции
        Ultinon Pro3021
        Технология
        Светодиодная
        Тип
        LED-HL [~HB3/HB4]
        Подходящие аксессуары
        Адаптер CANbus (для ошибки приборной панели), CANbus для ремонта лампы (для устранения мерцания и тусклого света), кольца-адаптеры (для установки в оригинальные разъемы для галогенных ламп)

      • Срок службы

        Срок службы
        До 2000 часов

      • Световые характеристики

        Люмен
        1800 (± 20 %)
        Цветовая температура
        6000 К

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        20  Вт
        напряжение
        12 В и 24 В, совместимо с автомобилями и грузовиками

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11012U3021X2
        Код для заказа
        01792594

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        x 2
        EAN1
        8719018017925
        EAN3
        8719018017932

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        4 набора/8 штук
        Длина [см]
        11,1 см
        Ширина [см]
        5
        Высота [см]
        16
        Вес нетто одного изделия [г]
        42
        Вес брутто одного изделия [г]
        157

      • Информация об упаковке

        Длина
        23.5  см
        Ширина
        16.8  см
        Высота
        15  см
        Вес нетто одного изделия
        942  г
        Вес брутто одного изделия
        1.027  кг

      Badge-D2C

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      • * По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп
      • **Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством. Лампы недоступны для применения на дорогах общего пользования
      • ***Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации
      • ****Доступно на Philips.com/LEDcompatibility-check
      • *****Посетите Philips.com/LED-bulbs

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