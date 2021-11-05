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Расширенная гарантия 3 года
LUM11012U3022X2
Тип лампы: HIR2
Яркость до 100 % выше
6000 К, холодный белый свет
Гарантия 2 года
Количество ламп: 2 шт.
Для придания своему автомобилю элегантного внешнего вида установите в него светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 LED. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3022 LED — это эффективность и стиль.
Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3022 имеют прочную конструкцию с двойной системой охлаждения — активная система охлаждения AirCool в сочетании с алюминиевым радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп***.
Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3022 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям здесь****.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп
Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством. Лампы недоступны для применения на дорогах общего пользования
Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации
Доступно на Philips.com/LEDcompatibility-check
Посетите Philips.com/LED-bulbs