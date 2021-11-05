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  • Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
  • Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

Ultinon Pro3022светодиодные лампы для автомобильных фар

LUM11012U3022X2

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips** созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные.
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Стильные светодиодные лампы с простой установкой

Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

  • Тип лампы: HIR2

  • Яркость до 100 % выше

  • 6000 К, холодный белый свет

  • Гарантия 2 года

  • Количество ламп: 2 шт.

Яркий и холодный белый свет

Для придания своему автомобилю элегантного внешнего вида установите в него светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 LED. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3022 LED — это эффективность и стиль.

Долговечные лампы

Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3022 имеют прочную конструкцию с двойной системой охлаждения — активная система охлаждения AirCool в сочетании с алюминиевым радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп***.

Простая установка

Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3022 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям здесь****.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примечания

      1. По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп

      2. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством. Лампы недоступны для применения на дорогах общего пользования

      3. Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации

      4. Доступно на Philips.com/LEDcompatibility-check

      5. Посетите Philips.com/LED-bulbs