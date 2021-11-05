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  • Цвет под стать вашему стилю
  • Цвет под стать вашему стилю
  • Цвет под стать вашему стилю
  • Цвет под стать вашему стилю
  • Цвет под стать вашему стилю
  • Цвет под стать вашему стилю
  • Цвет под стать вашему стилю
  • Цвет под стать вашему стилю

Car lightsLED-HL [≈H1]

11258U2510C2

11258U2510C2

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Цвет под стать вашему стилю
Установите в фары вашего автомобиля светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Classic LED и оцените классический теплый оттенок, как у галогенных ламп, и эффективность светодиодных чипов! Эти простые в установке лампы позволят каждому без труда перейти на светодиодный свет!*
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Светодиодные лампы белого света с классическим теплым оттенком

Цвет под стать вашему стилю

  • Тип лампы: H1

  • Светодиодная лампа прямой установки

  • Компактный дизайн

  • 6000 К, холодный белый свет

  • Количество ламп: 2 шт.

Оцените классический теплый белый свет 3500 К

Оцените классический теплый белый свет 3500 К

Обновите лампы головного освещения, не жертвуя эстетикой и стилем! Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED излучают элегантный белый свет теплого оттенка, похожий на свет галогенных ламп, что придаст автомобилю классический стиль. Обеспечьте полное соответствие передних световых решений и оцените преимущества светодиодных чипов. Идеальное сочетание классического стиля и современных технологий.

Больше яркости для увеличения обзора**

Больше яркости для увеличения обзора**

Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED имеют универсальную компактную конструкцию и превосходные световые характеристики. Благодаря инновационным технологиям они обладают той же интенсивностью светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако отличаются более высокой эффективностью освещения** и меньшим энергопотреблением. Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.

Максимально простая установка

Максимально простая установка

Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED очень просты в установке! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они совместимы с большинством моделей автомобилей*.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примечания

      1. Несовместимо с регламентами ECE R37. Только для эксплуатации вне дорог общей сети.

      2. По сравнению с минимальными законными стандартами. Применяется к H4, H7. Может различаться в зависимости от типа лампы и модели автомобиля.

      3. 2-летняя гарантия. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания. Гарантия Philips покрывает только производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.