Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Современные технологии, которые очень просты в установке. Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 сочетают в себе светодиодную технологию и сверхкомпактный корпус для установки в любые световые приборы. Мы полностью изменили конструкцию и избавились от громоздкого теплоотвода, а также воссоздали форму галогенных ламп — эти лампы H4 нового поколения можно легко установить даже в самые узкие фары.