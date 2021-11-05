Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
LUM11362U2510C2/10
11362U2510
11362U2510C2
Тип лампы: H11
Теплый белый свет 3500 К
На 80 % больше яркости
Светодиодная лампа с простой установкой
Количество ламп: 2 шт.
Обновите лампы головного освещения, не жертвуя эстетикой и стилем! Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED излучают элегантный белый свет теплого оттенка, похожий на свет галогенных ламп, что придаст автомобилю классический стиль. Обеспечьте полное соответствие передних световых решений и оцените преимущества светодиодных чипов. Идеальное сочетание классического стиля и современных технологий.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic предлагают увеличенный обзор относительно галогенных ламп, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Благодаря на 80 % более высокой яркости** светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.
Со светодиодными лампами Philips Ultinon Classic LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они совместимы с большинством моделей автомобилей*.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Несовместимо с регламентами ECE R37. Только для эксплуатации вне дорог общей сети.
По сравнению с минимальными стандартами для галогенных ламп.
2-летняя гарантия. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания. Гарантия Philips покрывает только производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.