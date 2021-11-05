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Ultinon ClassicЛампа для автомобильных фар

LUM11362U2510C2/10

11362U2510

11362U2510C2

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Цвет под стать вашему стилю
Установите в фары вашего автомобиля светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Classic LED и оцените классический теплый оттенок, как у галогенных ламп, и эффективность светодиодных чипов! Эти простые в установке лампы позволят каждому без труда перейти на светодиодный свет!*
Посмотреть все преимущества

Светодиодные лампы белого света с классическим теплым оттенком

Цвет под стать вашему стилю

  • Тип лампы: H11

  • Теплый белый свет 3500 К

  • На 80 % больше яркости

  • Светодиодная лампа с простой установкой

  • Количество ламп: 2 шт.

Оцените классический теплый белый свет 3500 К

Оцените классический теплый белый свет 3500 К

Обновите лампы головного освещения, не жертвуя эстетикой и стилем! Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED излучают элегантный белый свет теплого оттенка, похожий на свет галогенных ламп, что придаст автомобилю классический стиль. Обеспечьте полное соответствие передних световых решений и оцените преимущества светодиодных чипов. Идеальное сочетание классического стиля и современных технологий.

На 80 % больше яркости для увеличения обзора**

На 80 % больше яркости для увеличения обзора**

Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic предлагают увеличенный обзор относительно галогенных ламп, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Благодаря на 80 % более высокой яркости** светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.

Максимально простая установка

Максимально простая установка

Со светодиодными лампами Philips Ultinon Classic LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они совместимы с большинством моделей автомобилей*.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примечания

      1. Несовместимо с регламентами ECE R37. Только для эксплуатации вне дорог общей сети.

      2. По сравнению с минимальными стандартами для галогенных ламп.

      3. 2-летняя гарантия. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания. Гарантия Philips покрывает только производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.