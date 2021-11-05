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  • В лучах света, рассеивая тьму
  • В лучах света, рассеивая тьму
  • В лучах света, рассеивая тьму
  • В лучах света, рассеивая тьму
  • В лучах света, рассеивая тьму
  • В лучах света, рассеивая тьму

Ultinon Pro9200 HLНепревзойденные светодиодные лампы для автомобилей

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
В лучах света, рассеивая тьму
Рассейте тьму с Philips Ultinon Pro9200 — флагманскими светодиодными лампами для установки в автомобили. Оцените мощную и современную LED-технологию и на 400 %¹ более высокую яркость с одной из самых компактных ламп на рынке.
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Непревзойденные светодиодные лампы для автомобилей

В лучах света, рассеивая тьму

  • LED-HL [H7]

  • До 400 % более яркий свет¹

  • Широкая совместимость

  • Элегантный стиль и безопасность

  • В упаковке: 2

Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 LED сочетают в себе широкие возможности светодиодных технологий и компактный дизайн для применения в любых световых приборах. Лампы стали на 30 % компактнее, чем предыдущее поколение, благодаря чему облегчается установка даже в самые узкие фары. Переоборудование фар стало значительно проще, и увлеченные водители и любители кастомизации по достоинству оценят преимущества этих ламп.

Концентрированная мощность — на 400 % более яркий свет¹

Концентрированная мощность — на 400 % более яркий свет¹

Идеальное освещение дороги — лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200 тщательно спроектированы для комфортного вождения и обеспечивают непревзойденные эффективность и обзор на дороге. Благодаря уникальным светодиодным чипам и продуманной конструкции вы получите до 400 %¹ более яркий свет по сравнению с галогенными лампами минимального стандарта. Вовремя замечайте дорожные знаки благодаря оптимальному спектру освещения и не пропускайте препятствия на дороге. С нашими лампами каждая поездка станет значительно комфортнее.

Освещение там, где оно необходимо

Освещение там, где оно необходимо

Обеспечьте безопасность благодаря точному освещению с Philips Ultinon Pro9200. Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro9200 вы сможете видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены инновационной технологией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Таким образом обзор дороги будет оптимальным.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примечания

      1. ¹ По сравнению с минимальными законными стандартами. Применяется к H4, H7. Может различаться в зависимости от типа лампы и модели автомобиля.

      2. ² Не соответствует ECE, не для использования на дорогах общей сети. Вы несете ответственность за соблюдение законных требований в вашей стране.

      3. ³ На линейку Philips Ultinon Pro9200 LED распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей гарантийной политике. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.