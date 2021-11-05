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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [H7]
До 400 % более яркий свет¹
Широкая совместимость
Элегантный стиль и безопасность
В упаковке: 2
Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 LED сочетают в себе широкие возможности светодиодных технологий и компактный дизайн для применения в любых световых приборах. Лампы стали на 30 % компактнее, чем предыдущее поколение, благодаря чему облегчается установка даже в самые узкие фары. Переоборудование фар стало значительно проще, и увлеченные водители и любители кастомизации по достоинству оценят преимущества этих ламп.
Идеальное освещение дороги — лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200 тщательно спроектированы для комфортного вождения и обеспечивают непревзойденные эффективность и обзор на дороге. Благодаря уникальным светодиодным чипам и продуманной конструкции вы получите до 400 %¹ более яркий свет по сравнению с галогенными лампами минимального стандарта. Вовремя замечайте дорожные знаки благодаря оптимальному спектру освещения и не пропускайте препятствия на дороге. С нашими лампами каждая поездка станет значительно комфортнее.
Обеспечьте безопасность благодаря точному освещению с Philips Ultinon Pro9200. Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro9200 вы сможете видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены инновационной технологией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Таким образом обзор дороги будет оптимальным.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
¹ По сравнению с минимальными законными стандартами. Применяется к H4, H7. Может различаться в зависимости от типа лампы и модели автомобиля.
² Не соответствует ECE, не для использования на дорогах общей сети. Вы несете ответственность за соблюдение законных требований в вашей стране.
³ На линейку Philips Ultinon Pro9200 LED распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей гарантийной политике. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.