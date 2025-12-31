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Расширенная гарантия 3 года
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Решение "3 в 1"
Оцените решение 3 в 1* для светодиодных ламп Philips, устраняющее ошибки на приборной панели и проблемы с освещением, — адаптеры Philips CANbus. Эти адаптеры обеспечат надежную и долговечную работу светодиодных ламп в реальных условиях эксплуатации.
Для ламп [≈H4]-LED
Защита от ошибок и проблем с освещением
Простая установка
Защита от влаги
Иногда при установке усовершенствованных светодиодных ламп пониженное энергопотребление таких ламп может распознаваться системой безопасности автомобиля как неисправность лампы. В результате на приборной панели даже несмотря на корректную работу светодиодных ламп будет отображаться ошибка. Чтобы устранить ее, рекомендуем использовать адаптер Philips CANbus. Этот адаптер для ламп Philips LED HL [H4] подключается к системе безопасности автомобиля и устраняет ложные сообщения об ошибке на приборной панели, чтобы вы могли наслаждаться освещением светодиодных ламп Philips без лишних поводов для беспокойства.
Пониженное энергопотребление светодиодных ламп иногда может создать проблемы с подключением переменного тока, что приведет к снижению производительности таких ламп. Адаптер Philips CANbus предлагает сразу 3 функции в одном устройстве, выступая в качестве дополнительного конденсатора, а также устраняя мерцание и проблемы пониженной яркости. Наслаждайтесь всеми преимуществами усовершенствованных светодиодных ламп Philips с новым поколением адаптеров Philips CANbus.
Каждый автомобиль уникален, и большинство не требует установки адаптера Philips CANbus при переходе на светодиодные лампы! Чтобы узнать, нужен ли адаптер Philips CANbus для вашей модели автомобиля, посетите веб-сайт Philips и ознакомьтесь с актуальным списком совместимых моделей**.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Устранение ложных ошибок на приборной панели, мерцания и проблем с понижением яркости света
Мы регулярно тестируем наши лампы и аксессуары с новыми автомобилями и обновляем наш список совместимости. Если ваша модель автомобиля не представлена в списке, совместимость с ней еще не была протестирована. Свяжитесь с нашей службой поддержки.
Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации
3 года гарантии (2 года стандартной гарантии + 1 год расширенной). Посетите philips.com/auto-warranty для регистрации и получения расширенной гарантии