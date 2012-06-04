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Беспроводной домашний монитор

M100D/12
Общая оценка / 5
  • Присматривайте за домом через iPhone или iPad Присматривайте за домом через iPhone или iPad Присматривайте за домом через iPhone или iPad
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    Беспроводной домашний монитор

    M100D/12
    Общая оценка / 5

    Присматривайте за домом через iPhone или iPad

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводной домашний монитор

    Присматривайте за домом через iPhone или iPad

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

    Присматривайте за домом через iPhone или iPad

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводной домашний монитор

    Присматривайте за домом через iPhone или iPad

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводной домашний монитор

      Беспроводной домашний монитор

      Итого:

      Присматривайте за домом через iPhone или iPad

      Больше никакого беспокойства

      • Двойной комплект
      Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

      Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

      Беспроводной домашний монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук с мониторов, которые можно разместить в любом уголке дома.

      Мгновенный обзор через iPhone или iPad

      Мгновенный обзор через iPhone или iPad

      После настройки беспроводного домашнего монитора InSight в локальной сети вы сможете просматривать потоковое видеоизображение на iPhone или iPad в любое время из любой точки планеты, подключившись через беспроводную сеть, сеть Edge или 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно удобным для вас способом.

      Приложение для iPhone/iPad для удобства использования

      Приложение для iPhone/iPad для удобства использования

      Беспроводной домашний монитор Philips InSight — это современная система видеомониторинга, которая позволяет через приложение видеть и слышать, что происходит у вас дома, из любой точки мира. Специальное приложение InSight можно совершенно бесплатно загрузить на портале App Store непосредственно на iPhone или iPad.

      Простая и быстрая установка при помощи QR-кода

      Простая и быстрая установка при помощи QR-кода

      Выполнив простой процесс установки, вы сможете установить сопряжение между беспроводным домашним монитором InSight и iPhone или iPad. Чтобы активировать приложение InSight, расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора. Когда зеленый индикатор начинает непрерывно гореть, монитор готов к работе.

      Возможность просмотра 16 мониторов в одном приложении на iPhone/iPad

      Возможность просмотра 16 мониторов в одном приложении на iPhone/iPad

      С помощью одного приложения можно просматривать до 16 беспроводных мониторов Philips InSight. Вы можете установить необходимое количество мониторов в любом удобном месте.

      Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора

      Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора

      Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.

      Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения

      Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения

      Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.

      Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

      Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

      Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.

      Встроенный датчик шума и движения

      Встроенный датчик шума и движения

      Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.

      Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума

      Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума

      Когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone/iPad автоматически отправляются уведомления.

      Записи загружаются на персональную страницу Dropbox

      Записи загружаются на персональную страницу Dropbox

      При обнаружении шума или движения монитор автоматически записывает происходящее. Более того, можно включать запись в ручном режиме и даже делать снимки. Записи загружаются на персональную страницу Dropbox.

      Система мониторинга через веб-браузер

      Беспроводной домашний монитор InSight также позволяет в реальном времени следить за тем, что происходит у вас в доме, на ПК или Mac через удобный веб-браузер — Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox.

      • Объектив и датчик

        Датчик
        VGA
        Режим фокусировки
        Фиксированный
        Диапазон фокусировки
        От 0,4 м до бесконечности

      • Качество видео

        Передача сигнала VGA
        Да
        Форматы
        Сжатие видеоданных H.264
        Баланс белого
        Автоматический баланс белого
        Экспозиция
        Автоустановка экспозиции

      • Особенности

        Wi-Fi
        • 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
        • 802.11 a (5 ГГц) не поддерживается
        Обнаружение движения
        Да
        Обнаружение шума
        Да
        LED-индикатор
        Да
        Магнитное основание
        Настраиваемое направление наблюдения
        Кнопка перезагрузки
        Да
        Резьбовые отверстия
        Да, 1

      • ПО

        Установка
        С помощью приложения
        Автоматическое обновление приложения
        Да
        Поддержка веб-браузера
        Да
        Поддерживаемая операционная система
        iOS4.3 или выше
        Совместима с iPad
        • iPad
        • iPad 2
        • New iPad
        • iPad с дисплеем Retina
        • iPad mini
        Совместимость с iPhone
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        Совместимость с iPod
        iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии

      • Аксессуары в комплекте

        Дополнительное настенное крепление
        2
        Адаптер питания USB
        2
        Кабель USB
        2, 2,5 м/каждый
        Винты/настенные анкеры
        6
        Краткое руководство
        Да

      • Вход и выход

        Микрофон
        • Высокочувствительный
        • Моно
        USB
        Порт mini-USB

      • Минимальные требования

        Windows
        • Windows XP
        • Windows Vista
        • Windows 7
        • Internet Explorer 6.0
        • Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц
        • 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты
        MAC
        • MACINTOSH 10.4
        • MACINTOSH 10.5
        • MACINTOSH 10.6
        • MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo
        • Safari 1.1

      • Размеры

        Высота упаковки
        175  миллиметра
        Ширина упаковки
        158  миллиметра
        Глубина упаковки
        76  миллиметра
        Высота продукта
        95  миллиметра
        Ширина продукта
        45  миллиметра
        Глубина продукта
        45  миллиметра

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          • Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
          • Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.

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