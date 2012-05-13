Присматривайте за домом через iPhone или iPad

Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах