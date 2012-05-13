Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной домашний монитор
Итого:
Беспроводной домашний монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук с мониторов, которые можно разместить в любом уголке дома.
После настройки беспроводного домашнего монитора InSight в локальной сети вы сможете просматривать потоковое видеоизображение на iPhone или iPad в любое время из любой точки планеты, подключившись через беспроводную сеть, сеть Edge или 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно удобным для вас способом.
Беспроводной домашний монитор Philips InSight — это современная система видеомониторинга, которая позволяет через приложение видеть и слышать, что происходит у вас дома, из любой точки мира. Специальное приложение InSight можно совершенно бесплатно загрузить на портале App Store непосредственно на iPhone или iPad.
Выполнив простой процесс установки, вы сможете установить сопряжение между беспроводным домашним монитором InSight и iPhone или iPad. Чтобы активировать приложение InSight, расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора. Когда зеленый индикатор начинает непрерывно гореть, монитор готов к работе.
С помощью одного приложения можно просматривать до 16 беспроводных мониторов Philips InSight. Вы можете установить необходимое количество мониторов в любом удобном месте.
Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.
Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.
Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.
Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.
Когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone/iPad автоматически отправляются уведомления.
При обнаружении шума или движения монитор автоматически записывает происходящее. Более того, можно включать запись в ручном режиме и даже делать снимки. Записи загружаются на персональную страницу Dropbox.
Беспроводной домашний монитор InSight также позволяет в реальном времени следить за тем, что происходит у вас в доме, на ПК или Mac через удобный веб-браузер — Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox.
Объектив и датчик
Качество видео
Особенности
ПО
Аксессуары в комплекте
Вход и выход
Минимальные требования
Размеры
Аксессуары