Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Присматривайте за домом через iPhone/iPad с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Присматривайте за домом через iPhone/iPad с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах
Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Присматривайте за домом через iPhone/iPad с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Присматривайте за домом через iPhone или iPad
Присматривайте за домом через iPhone/iPad с помощью беспроводного домашнего HD-монитора In.Sight. Благодаря поддержке HD-видео и режиму ночного видения вы сможете наблюдать за домом и днем, и ночью. Монитор легко установить и настроить, а при обнаружении движения или шума монитор отправляет оповещения. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной домашний монитор In.Sight HD
Итого:
Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.
Инфракрасное излучение в режиме ночного видения позволяет наблюдать за домом даже в темное время суток: на экране отображается четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения включается и отключается как автоматически, так и вручную.
Угол обзора беспроводного домашнего HD-монитора Philips In.Sight M120 превосходит аналоги — панорама в 102 градуса позволяет увидеть сразу все пространство комнаты.
Невозможно предугадать, когда может что-то случиться. Монитор In.Sight постоянно следит за домом при помощи регулируемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.
Нет ничего проще, чем настройка с помощью приложения In.Sight+. Приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.
Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.
Монитор In.Sight позволяет не только следить за домом, но также общаться с родными и близкими. Просто нажмите кнопку "Talk" на iPhone или iPad и говорите — это удобный способ оставаться на связи.
Вы можете предоставить доступ к мониторам своим друзьям и родственникам, чтобы они присматривали за вашим домом. Открыть доступ к каждому монитору можно в приложении In.Sight+.
Объектив и датчик
Качество видео
Особенности
ПО
Аксессуары в комплекте
Вход и выход
Размеры