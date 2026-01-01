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Больше не доступен
M1BO/00
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были.
Fidelio
Оранжевый
Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука.
В обширном исследовании изучались музыкальные пристрастия самых взыскательных меломанов, — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1 так, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. Благодаря этой работе наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.
Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.
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