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    Philips Fidelio

    Накладная гарнитура с оголовьем

    M1BO/00
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    5 наград
    Fidelio
    • Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
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      Philips Fidelio Накладная гарнитура с оголовьем

      M1BO/00
      Общая оценка / 5
      5 наград

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Fidelio Накладная гарнитура с оголовьем

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Fidelio Накладная гарнитура с оголовьем

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

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        Накладная гарнитура с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

        • Fidelio
        • Оранжевый
        Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука

        Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука

        Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.

        Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции

        Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции

        Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции.

        Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

        Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

        Акустически закрытая конструкция оснащена системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах чашек наушников. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. Вместе с акустической изоляцией она сохраняет естественную четкость музыки и обеспечивает точную и динамичную передачу басов без ущерба для чистоты звука.

        Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

        Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

        Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции.

        Двуслойные чашки наушников для точности звучания

        Двуслойные чашки наушников для точности звучания

        Двуслойные чашки наушников M1 специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1 станут идеальным музыкальным компаньоном на долгие годы.

        Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания

        Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания

        Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

        Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки

        Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки

        Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки.

        Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала

        Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала

        Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой обеспечивает высокое качество сигнала.

        Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

        Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

        Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу.

        Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука

        Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука.

        Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей

        Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные пристрастия — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          15—24 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Чувствительность
          106  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          150  мВт
          Искажения
          КНИ < 0,1 %
          WBCV
          111 мВ

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Бескислородный кабель (1,1 м)
          Подходит для:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY *Только последние модели.

        • Аксессуары

          Чехол для хранения
          Да
          Аудиокабель
          с микрофоном и кнопкой приема вызова

        • Внешняя упаковка

          Длина
          17,9  см
          Длина
          7  (дюймы)
          ширина
          17,8  см
          ширина
          7  (дюймы)
          высота
          21,9  см
          высота
          8,6  (дюймы)
          Вес нетто
          0,4504  кг
          Вес нетто
          0,993  фунта
          Вес брутто
          1,273  кг
          Вес брутто
          2,806  фунта
          Вес упаковки
          0,8226  кг
          Вес упаковки
          1,814  фунта
          GTIN
          1 87 12581 67900 9
          Количество потребительских упаковок
          2

        • Размеры упаковки

          высота
          20,2  см
          высота
          8  (дюймы)
          ширина
          16,8  см
          ширина
          6,6  (дюймы)
          Глубина
          8,3  см
          Глубина
          3,3  (дюймы)
          Вес нетто
          0,2252  кг
          Вес нетто
          0,496  фунта
          Вес брутто
          0,5614  кг
          Вес брутто
          1,238  фунта
          Вес упаковки
          0,3362  кг
          Вес упаковки
          0,741  фунта
          EAN
          87 12581 67900 2
          Тип размещения на полке
          Оба
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Габариты изделия

          ширина
          16,4  см
          ширина
          6,5  (дюймы)
          высота
          18  см
          высота
          7,1  (дюймы)
          Глубина
          4,2  см
          Глубина
          1,7  (дюймы)
          Вес
          0,166  кг
          Вес
          0,366  фунта

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Fidelio M1
        • Fidelio M1

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