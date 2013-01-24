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    Наушники Philips

    Наушники Philips

    Любимая музыка всегда с вами

    Обзор наушников

    Наши любимые наушники

    Выберите наушники, которые подойдут именно вам

    Беспроводные
    Полностью беспроводные
    С функцией шумоподавления
    Полноразмерные/накладные
    Наушники-вкладыши
    Спортивные
    Детские
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    Беспроводные наушники Philips

    Беспроводные наушники


    Свобода движения
     

    Почувствуйте свободу с нашими наушниками Bluetooth и полностью беспроводными моделями. Беспроводные наушники соединены друг с другом посредством оголовья или шейного обода. Полностью беспроводные наушники плотно держатся в ушах и работают без проводов. Идеальное решение для тренажерного зала или использования на улице.
    Обзор беспроводных моделей
    Наушники с шумоподавлением Philips

    Наушники с шумоподавлением


    Музыка. Или тишина.
     

    Время забыть о звуках окружающего мира. Наушники-вкладыши и полноразмерные наушники с функцией активного шумоподавления позволят вам сосредоточиться на том, что вы хотите услышать. Слушайте музыку и подкасты во всех деталях или погрузитесь в безмятежность тишины, включив функцию шумоподавления без воспроизведения музыки.
    Обзор моделей с шумоподавлением
    Беспроводные полноразмерные наушники SH402 для занятий спортом с охлаждающим гелем в амбушюрах

    Наушники для занятий спортом


    Тренируйтесь в своем темпе
     

    Накладные наушники с охлаждающим гелем в амбушюрах. Наушники-вкладыши со встроенным пульсометром. Или полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и функцией УФ-очистки. Неважно, что именно вам нравится, — наши наушники для занятий спорта помогут тренироваться дольше и усерднее в любую погоду.
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