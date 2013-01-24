Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Бесплатная доставка и возврат
Официальная гарантия
Приобретайте напрямую у Philips
Поддержка клиентов 7 дней в неделю
Свобода движения
Почувствуйте свободу с нашими наушниками Bluetooth и полностью беспроводными моделями. Беспроводные наушники соединены друг с другом посредством оголовья или шейного обода. Полностью беспроводные наушники плотно держатся в ушах и работают без проводов. Идеальное решение для тренажерного зала или использования на улице.
Музыка. Или тишина.
Время забыть о звуках окружающего мира. Наушники-вкладыши и полноразмерные наушники с функцией активного шумоподавления позволят вам сосредоточиться на том, что вы хотите услышать. Слушайте музыку и подкасты во всех деталях или погрузитесь в безмятежность тишины, включив функцию шумоподавления без воспроизведения музыки.
Тренируйтесь в своем темпе
Накладные наушники с охлаждающим гелем в амбушюрах. Наушники-вкладыши со встроенным пульсометром. Или полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и функцией УФ-очистки. Неважно, что именно вам нравится, — наши наушники для занятий спорта помогут тренироваться дольше и усерднее в любую погоду.
TAPH805BK/00
TAT8505BK/00
TAA4205BK/00