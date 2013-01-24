

Музыка. Или тишина.



Время забыть о звуках окружающего мира. Наушники-вкладыши и полноразмерные наушники с функцией активного шумоподавления позволят вам сосредоточиться на том, что вы хотите услышать. Слушайте музыку и подкасты во всех деталях или погрузитесь в безмятежность тишины, включив функцию шумоподавления без воспроизведения музыки.