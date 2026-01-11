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NA229/00
Удобство использования
Экономия времени и энергии
Меньше масла
Идеальный размер
Готовьте любимые блюда с помощью горячего воздуха, используя на 90 % меньше масла и не жертвуя вкусом ингредиентов.
Жарка, выпекание, гриль, обжаривание и не только. Выбирайте время и температуру вручную или используйте предустановки — вам доступно 13 автоматических режимов, включая подогрев, размораживание и поддержание температуры.
На удобном сенсорном экране можно выбирать из 9 предустановок: замороженный картофель фри, домашний картофель фри, куриные ножки, мясо, рыба, завтрак, овощи, пирог и подогрев.
3.0
из 5
2
Отзывы
Zirka20093
11/01/2026
Україна
Проверенный покупатель
Девайс чудовий, користуємось щодня
Дуже гарна мультипіч, стала незамінним помічником на кухні
Плюсы
255
Минусы
0
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Dahka14
09/11/2025
Україна
Проверенный покупатель
Виріб має чудові функції, але май же одразу зламав
Після використання 4 рази прилад припинив працювати як потрібно. Здали в ремонт за гарантією тепер чекаємо бо запчастина буде через 3-4 тижні. Сказати що розчаровані то не сказати нічого.
Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л
По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.
Опрос среди пользователей HomeID, 6000 участников, 2021 год.
Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.