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  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд
  • Простое приготовление вкусных блюд

Серия 2000Аэрогриль серии 2000, 4,2 л

NA229/00

3
| (2) Отзывы
Простое приготовление вкусных блюд
С хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри. Уникальная технология RapidAir сэкономит время и электричество, не жертвуя вкусом блюд. Выбирайте из 13 разных способов приготовления одним касанием кнопки и готовьте вкусные и полезные гарниры и закуски всего за 15 минут.
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Простое приготовление вкусных блюд

  • Удобство использования

  • Экономия времени и энергии

  • Меньше масла

  • Идеальный размер

Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*

Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*

Готовьте любимые блюда с помощью горячего воздуха, используя на 90 % меньше масла и не жертвуя вкусом ингредиентов.

13 режимов приготовления с переключением касанием кнопки

13 режимов приготовления с переключением касанием кнопки

Жарка, выпекание, гриль, обжаривание и не только. Выбирайте время и температуру вручную или используйте предустановки — вам доступно 13 автоматических режимов, включая подогрев, размораживание и поддержание температуры.

Простое управление с сенсорным экраном

Простое управление с сенсорным экраном

На удобном сенсорном экране можно выбирать из 9 предустановок: замороженный картофель фри, домашний картофель фри, куриные ножки, мясо, рыба, завтрак, овощи, пирог и подогрев.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

4
3
2

11/01/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Девайс чудовий, користуємось щодня

Дуже гарна мультипіч, стала незамінним помічником на кухні

Плюсы

255

Минусы

0

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

09/11/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має чудові функції, але май же одразу зламав

Після використання 4 рази прилад припинив працювати як потрібно. Здали в ремонт за гарантією тепер чекаємо бо запчастина буде через 3-4 тижні. Сказати що розчаровані то не сказати нічого.

Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

Этот отзыв про Серія 2000 NA229/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л

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      Примечания

      1. По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.

      2. Опрос среди пользователей HomeID, 6000 участников, 2021 год.

      3. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.