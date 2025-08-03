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5 съемных гребней (2-3-5-7 мм)
Бритва с 2D-отслеживанием контуров
61 минута работы после 1 часа зарядки
Насадка для спины
До 5 лет гарантии
Бережное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины. Для создания контура можно использовать специальную насадку, входящую в комплект поставки. Настройте угол и форму подравнивания, а затем подровняйте контуры вашей бороды с помощью точной насадки стайлера.
Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.
Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.
4.9
из 5
40
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
YaromyrKh
03/08/2025
Україна
Проверенный покупатель
Гарний пристрій, легкий у використанні та догляді.
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
premiere2012
16/11/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Якість на висоті!
Якість виробу на висоті. Єдине, що насадка для носа, мені здається, недостатньо ефективна. Потрібна інша конструкція. Але це думка суб'єктивна, нефахівця.
Плюсы
Якість. Турбота про клієнта.
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Україночка41
15/07/2023
Україна
Часть акции
Купували на подарунок
Подарували татові, він дуже задоволений. Користується постійно і насолоджується.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.
Применимо исключительно к моделям серий 5000, 7000 и 9000. Доступно по всему миру, кроме США, Канады и Китая.