Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 5000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови и создавать точные контуры. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Бережное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины. Для создания контура можно использовать специальную насадку, входящую в комплект поставки. Настройте угол и форму подравнивания, а затем подровняйте контуры вашей бороды с помощью точной насадки стайлера.
Наша система Protective Guard представляет собой контур на лезвиях, который ограничивает их контакт с кожей, аккуратно помещая волоски в режущий блок. Protective Guard была разработана для равномерного, комфортного и безопасного подравнивания без выдергивания волос и появления царапин на коже.
Инновационный двусторонний режущий элемент обеспечивает быстрое и эффективное сбривание волосков под любым углом и в любом направлении. Долговечные лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали.
С помощью триммера для создания контура вы можете подравнивать волоски на лице и воплощать любой образ. Моделируйте щетину или эспаньолку, подравнивайте бакенбарды, усы и волосы по линии шеи. Точное управление прибором и процессом.
Легко включайте и выключайте устройство одной рукой. Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват даже мокрой рукой для более удобного перемещения триммера.
Этот триммер водонепроницаем, так что его легко очищать — просто промывайте его под струей воды.
Этот триммер работает от одной батареи типа AA, которая входит в комплект поставки — вы сможете использовать прибор сразу после приобретения. Для замены батареи откройте устройство, аккуратно открутив нижнюю часть в левую сторону. Извлеките нижнюю часть на себя, чтобы получить доступ к отсеку с батареей.
Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, в котором триммер и аксессуары при транспортировке будут в безопасности.
Все наши стайлеры создаются с учетом долговечности, надежности и стабильности. На этот триммер распространяется 2-летняя гарантия по всему миру.
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