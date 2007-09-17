Идеально для занятий спортом
Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально для занятий спортом
Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.
Идеально для занятий спортом
Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально для занятий спортом
Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.
Спортивный набор
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Звук
Возможности подключения
Размеры
Упаковка
Функции управления
Внешняя упаковка
Размеры упаковки