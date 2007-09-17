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Спортивный набор

PAC015/00
Общая оценка / 5
  • Идеально для занятий спортом Идеально для занятий спортом Идеально для занятий спортом
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    Спортивный набор

    PAC015/00
    Общая оценка / 5

    Идеально для занятий спортом

    Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивный набор

    Идеально для занятий спортом

    Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.

    Идеально для занятий спортом

    Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивный набор

    Идеально для занятий спортом

    Philips PAC015 обеспечивает гибкое и бесперебойное прослушивание при воспроизведении. Носите плееры на руке благодаря регулируемому ремешку, не пропуская ни одной ноты. Гибкое и надежное крепление на ухо подарит вам комфорт при ношении.

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      Спортивный набор

      Спортивный набор

      Итого:

      Идеально для занятий спортом

      • Звук

        Тип
        Динамический
        Тип магнита
        Неодимовый
        Акустическая система
        Откр.
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Частотный отклик
        20 - 20 000  Гц
        Полное сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        15 мВт
        Чувствительность
        100 дБ
        Диаметр динамика
        15 мм
        Голосовая катушка
        Медь

      • Возможности подключения

        Переходник
        3,5 мм стерео
        Длина кабеля
        1,2 м
        Подключение
        Параллельные, симметричные
        Отделка разъема
        Хромированное покрытие
        Тип кабеля
        OFC

      • Размеры

        Вес изделия (г)
        43 г
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        135 x 39 x 213 мм
        Тип упаковки
        Складной

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 37558 4

      • Функции управления

        Регулируемое эластичное крепление
        Да
        Моющийся чехол из мягкой ткани
        Да

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,745  кг
        Высота
        14,6  см
        Длина
        19,9  см
        Вес нетто
        0,2  кг
        Вес упаковки
        0,545  кг
        Ширина
        19,6  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,9  см
        Вес брутто
        0,125  кг
        Высота
        21,3  см
        Вес нетто
        0,04  кг
        Вес упаковки
        0,085  кг
        Ширина
        13,5  см

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