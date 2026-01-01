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        ПО PhotoFrame для ПК

        PCSW200/00

        Программа PhotoFrame для ПК

        Автоматические бесплатные обновления программы PhotoFrame для ПК или через веб-сайт www.philips.com/support

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        Программа PhotoFrame для ПК

        Просматривайте фотографии/альбомы и управляйте ими на ПК и фоторамке

        PhotoManager — это программное обеспечение для работы с фотографиями на ПК, которое автоматически запускается при подключении фоторамки через USB 2 к ПК. Оно позволяет управлять альбомами и фотографиями как на ПК, так и на фоторамке, расположив окна рядом. PhotoManager работает на ОС Windows 2000, XP и Windows Vista. Программное обеспечение будет совместимо с iPhoto и доступно для Mac OS с сентября 2007 года.

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