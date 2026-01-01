Просматривайте фотографии/альбомы и управляйте ими на ПК и фоторамке

PhotoManager — это программное обеспечение для работы с фотографиями на ПК, которое автоматически запускается при подключении фоторамки через USB 2 к ПК. Оно позволяет управлять альбомами и фотографиями как на ПК, так и на фоторамке, расположив окна рядом. PhotoManager работает на ОС Windows 2000, XP и Windows Vista. Программное обеспечение будет совместимо с iPhoto и доступно для Mac OS с сентября 2007 года.