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        Больше не доступен

        Портативный DVD-плеер

        PET704K/00

        Развлечения, путешествующие с вами

        Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

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        Развлечения, путешествующие с вами

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        До 2,5 часов работы от аккумулятора

        Встроенный компактный аккумулятор обеспечивает длительную работу. До 2,5 часов непрерывного просмотра фильма от одной зарядки.

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).

        Технические характеристики

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