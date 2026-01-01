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PET704K/00
Развлечения, путешествующие с вами
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.
Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.
Встроенный компактный аккумулятор обеспечивает длительную работу. До 2,5 часов непрерывного просмотра фильма от одной зарядки.
DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).
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