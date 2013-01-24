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    Портативный проигрыватель DVD

    PET704/00
    Общая оценка / 5
    • Развлечения, путешествующие с вами Развлечения, путешествующие с вами Развлечения, путешествующие с вами
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET704/00
      Общая оценка / 5

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

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        Портативный проигрыватель DVD

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        Итого:

        Развлечения, путешествующие с вами

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        До 2,5 часов работы от аккумулятора

        Встроенный компактный аккумулятор обеспечивает длительную работу. До 2,5 часов непрерывного просмотра фильма от одной зарядки.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          12 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          AY4127/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
          Блок аккумуляторов
          AY4390 (7,2 В постоянного тока, Ni-MH аккумуляторы)
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Автокомплект
          AY4128 (Адаптер прикуривателя, 12 В постоянного тока)
          Пульт ДУ
          AY5507 тонкий пульт ДУ
          руководство пользователя
          16 европейских языков

        • Размеры

          Ширина продукта
          203  мм
          Глубина продукта
          150  мм
          Высота продукта
          40,4  мм
          Вес продукта
          0,71  кг
          Ширина упаковки
          254  мм
          Глубина упаковки
          112  мм
          Высота упаковки
          196  мм
          Ширина коробки
          344  мм
          Глубина коробки
          205  мм
          Высота коробки
          271  мм
          Количество в упаковке
          3
          Тип упаковки
          D-бокс
          Вес коробки
          5,09  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея
        • Адаптер
        • А/В кабель
        • Автокомплект

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