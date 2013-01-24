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    Портативный проигрыватель DVD

    PET718/12
    Общая оценка / 5
    • Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET718/12
      Общая оценка / 5

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Удвойте удовольствие с плеером Philips PET718 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Удвойте удовольствие с плеером Philips PET718 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Удвойте удовольствие с плеером Philips PET718 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Удвойте удовольствие с плеером Philips PET718 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

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        Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

        со вторым ЖК TFT дисплеем

        • 17,8 см (7") двойной ЖКД
        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного проигрывателя DVD. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        До 2,5 часов непрерывного воспроизведения от встроенного аккумулятора*

        До 2,5 часов непрерывного воспроизведения от встроенного аккумулятора*

        Плеер Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу в автономном режиме. Можно смотреть фильмы, фотографии и прослушивать музыку в течение 2,5 часов без перерыва, зарядив плеер всего один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто подключить адаптер к источнику питания.

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Почему бы не взять портативный проигрыватель DVD с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный проигрыватель DVD с собой, оставив в машине только крепление.

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с

        • Подключения

          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Вход постоянного тока
          9 В
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9 В (110-240 В, 50/60 Гц)
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Автокомплект
          AY4128 (Адаптер прикуривателя, 12 В постоянного тока)
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5508
          руководство пользователя
          16 языков
          Шнур питания
          1 шт.
          Второй ЖК-дисплей
          7" ЖК TFT дисплей x 1 шт.
          Крепление для салона автомобиля
          2 шт.

        • Размеры

          Количество в упаковке
          3
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          345  мм
          Глубина упаковки
          73  мм
          Высота упаковки
          295  мм
          Ширина продукта
          203  мм
          Глубина продукта
          149  мм
          Высота продукта
          40,4  мм
          Вес продукта
          0,71  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Крепление для салона автомобиля
        • Автокомплект
        • Пульт ДУ
        • Адаптер
        • А/В кабель

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