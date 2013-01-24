Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного проигрывателя DVD. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.