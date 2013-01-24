  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный DVD-плеер

    PET7432/12
    Общая оценка / 5
    • Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
      -{discount-value}
      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET7432/12
      Общая оценка / 5

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все DVD-плеер

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

        благодаря двум широкоэкранным ЖК-дисплеям

        • ЖКД 18 см/ 7"
        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

        Встроенные стерео АС

        Встроенные стерео АС

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.

        До 2 часов непрерывного воспроизведения благодаря встроенному аккумулятору*

        До 2 часов непрерывного воспроизведения благодаря встроенному аккумулятору*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

        2 пары наушников в комплекте для индивидуального использования

        2 пары наушников в комплекте для индивидуального использования

        2 пары наушников в комплекте для индивидуального использования.

        В комплект входит сумка для переноски

        В комплект входит сумка для переноски

        Сумка для переноски гарантирует защиту в дороге.

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного DVD-плеера. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Яркость
          120  кд/м²
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Коэфф. контрастности (типич.)
          200:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные АС)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          RMS 5 мВ (наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Увеличить
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • MPEG4
          • Формат Divx

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В, 1 А
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Комфорт

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          9 В, 1 A, (110-240 В, 50/60 Гц)
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          AY5521 (размер "кредитная карта")
          Инструкция по эксплуатации
          На нескольких языках
          Второй ЖК-дисплей
          7" ЖК TFT дисплей x 1 шт.
          Наушники
          AY3822 x 2
          Крепление для салона автомобиля
          AY4246 x 2
          Чехол
          Дорожная сумка x 1

        • Питание

          Срок службы аккумулятора
          До 2 часов*
          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор

        • Размеры

          Ширина коробки
          325  миллиметра
          Глубина коробки
          370  миллиметра
          Высота коробки
          305  миллиметра
          Вес коробки
          10  кг
          Количество в упаковке
          3
          Ширина упаковки
          360  миллиметра
          Глубина упаковки
          105  миллиметра
          Высота упаковки
          295  миллиметра
          Ширина продукта
          199  миллиметра
          Глубина продукта
          153  миллиметра
          Высота продукта
          38  миллиметра
          Вес продукта
          1,2  кг
          Тип упаковки
          D-бокс

        • Габариты изделия

          Длина кабеля
          0  см
          Глубина
          0  см
          высота
          0  см
          Вес
          0  кг
          ширина
          0  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          10,5  см
          EAN
          87 12581 46963 4
          Вес брутто
          2,38  кг
          высота
          29,5  см
          Вес нетто
          1,87  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,51  кг
          ширина
          36  см

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 46964 1
          Вес брутто
          7,56  кг
          высота
          30,5  см
          Длина
          37  см
          Вес нетто
          5,61  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          1,95  кг
          ширина
          32,5  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Крепление для салона автомобиля
        • Автокомплект
        • Стереонаушники-вкладыши
        • Пульт ДУ
        • Короткий А/В кабель (гнездо)
        • Адаптер
        • Дорожная сумка

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
            • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться