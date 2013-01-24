Другие продукты в комплекте
- Крепление для салона автомобиля
- Автокомплект
- Стереонаушники-вкладыши
- Пульт ДУ
- Короткий А/В кабель (гнездо)
- Адаптер
- Дорожная сумка
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Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Портативный DVD-плеер PET7432 с двумя ЖК-дисплеями TFT с диагональю 7” не даст скучать в пути. В комплекте полный набор аксессуаров для максимального удобства. Легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
Портативный DVD-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.
Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.
Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
2 пары наушников в комплекте для индивидуального использования.
Сумка для переноски гарантирует защиту в дороге.
Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного DVD-плеера. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.
Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Питание
Размеры
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка