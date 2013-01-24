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Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.
Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.
Портативный DVD-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в плеер.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Увеличьте удовольствие от развлечений и насладитесь программами цифровых каналов, совершенно бесплатно. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), можно получать бесплатные цифровые теле- и радиопрограммы в Европе. Сигнал остается цифровым без промежуточных аналоговых этапов, что сохраняет самое высокое качество изображения.
Плеер Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив плеер один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение плеера, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.
Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном плеере DVD Philips и воспроизводите напрямую с USB или выберите музыку или фото в цифровой записи. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Возможности подключения
Функции управления
Тюнер/Прием/Передача
Декодирование видеосигнала
Аксессуары
Размеры