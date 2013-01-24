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    Портативный DVD-плеер

    PET836/12
    Общая оценка / 5
    • Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
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      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET836/12
      Общая оценка / 5

      Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

      Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативный DVD-плеер

      Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

      Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.

      Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

      Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативный DVD-плеер

      Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

      Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.

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        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

        с встроенным ТВ ресивером

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в плеер.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        Поддерживается DVB-T для бесплатного вещания цифровых теле- и радиоканалов

        Поддерживается DVB-T для бесплатного вещания цифровых теле- и радиоканалов

        Увеличьте удовольствие от развлечений и насладитесь программами цифровых каналов, совершенно бесплатно. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), можно получать бесплатные цифровые теле- и радиопрограммы в Европе. Сигнал остается цифровым без промежуточных аналоговых этапов, что сохраняет самое высокое качество изображения.

        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Плеер Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив плеер один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение плеера, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.

        Подключение через разъем USB для фото и музыки с устройств USB

        Подключение через разъем USB для фото и музыки с устройств USB

        Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном плеере DVD Philips и воспроизводите напрямую с USB или выберите музыку или фото в цифровой записи. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

        Защитный чехол входит в комплект

        Защитный чехол входит в комплект

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          8,5  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Коэфф. контрастности (тип.)
          250:1
          Время отклика (типич.)
          30  мс
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (RMS)
          10 мВ RMS (наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >76 дБ (линейный), >62 дБ (встроенные динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • WMA
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка AB
          • Угол
          • Меню диска
          • Перемотка назад
          • Перемотка вперед
          • OSD
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Замедленная перемотка назад
          • Медленная перемотка вперед
          • Масштабирование
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • MPEG4
          • Формат Divx

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Cкорость в битах для MP3
          32 - 320 Кбит/с
          Скорость в битах WMA
          32 - 192 Кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Возможности подключения

          Подключение к телевизору
          Антенна
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          AV выход
          Композитный (CVBS) x1
          Вход А/В
          Композитный (CVBS) x1
          USB
          Да
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          Вход постоянного тока
          9 В

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Тюнер/Прием/Передача

          DVB
          Наземное DVB *

        • Декодирование видеосигнала

          Формат изображения
          • 16:9
          • 4:3
          Прием-демодуляция
          • COFDM 2K/8K
          • Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB
          • Сеть: MFN/SFN
          • QPSK

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост.ток 9 В; 100-240 В, 50/60 Гц
          Кабели
          1 x АВ каб.
          Автомоб. комплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          Компактный пульт ДУ AY5506
          Руководство пользователя
          На нескольких языках
          Крепление для салона автомобиля
          1 шт.
          Чехол
          Защитный чехол
          С дополнительными аксессуарами
          Антенна

        • Размеры

          Ширина продукта
          256  мм
          Глубина продукта
          34,5  мм
          Высота продукта
          170  мм
          Вес продукта
          1,1  кг
          Ширина упаковки
          298  мм
          Количество в упаковке
          3
          Глубина коробки
          200  мм
          Высота коробки
          308  мм
          Вес коробки
          5,9  кг
          Ширина коробки
          305  мм
          Глубина упаковки
          63  мм
          Высота упаковки
          295  мм
          Тип упаковки
          Цифровой блок

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Крепление для салона автомобиля
        • Автомоб. комплект
        • Пульт ДУ
        • Адаптер
        • Антенна
        • Защитный чехол

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            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
            • Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

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