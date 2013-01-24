Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Сменная рамка
- Адаптер
- А/В кабель
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Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями
Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями
Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями
Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями
Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах
Портативный DVD-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Просто вставьте диск или карту памяти в плеер, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на экран устройства.
Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!
Дополнительная сменная рамка портативного DVD-плеера выбирается на ваш вкус и дополняет собой интерьер дома или офиса.
Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.
Переходник аудио/видео выхода позволяет использовать данный плеер для обычного домашнего просмотра. С легкостью и удобством подключите его к телевизору и наслаждайтесь любимыми DVD в комфортной обстановке своего дома.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Управление с подсвеченными сенсорными кнопками, которые реагируют на легкое прикосновение. Больше нет необходимости нажимать кнопки с усилием!
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips . Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Аксессуары
Размеры