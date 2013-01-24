  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный DVD-плеер

    PET988/12
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями
      -{discount-value}
      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET988/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями

      Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями

      Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями

      Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями

      Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все DVD-плеер

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями

        на двухпозиционном сдвигающемся экране

        • 22,9 см (9") широкоформ. ЖКД
        22,9 см (9") цветной широкоформатный TFT ЖК-дисплей

        22,9 см (9") цветной широкоформатный TFT ЖК-дисплей

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Встроенные стереодинамики, обеспечивающие качественное звучание

        Встроенные стереодинамики, обеспечивающие качественное звучание

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Показ фото и слайд–шоу

        Показ фото и слайд–шоу

        Просто вставьте диск или карту памяти в плеер, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на экран устройства.

        Смотрите фотографии прямо с карт памяти, USB-носителей, компакт-дисков и DVD-дисков

        Смотрите фотографии прямо с карт памяти, USB-носителей, компакт-дисков и DVD-дисков

        Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!

        Дополнительная сменная рамка для гармонии интерьера

        Дополнительная сменная рамка для гармонии интерьера

        Дополнительная сменная рамка портативного DVD-плеера выбирается на ваш вкус и дополняет собой интерьер дома или офиса.

        Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

        Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

        Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

        Аудио/Видео выход для подключения к телевизору

        Аудио/Видео выход для подключения к телевизору

        Переходник аудио/видео выхода позволяет использовать данный плеер для обычного домашнего просмотра. С легкостью и удобством подключите его к телевизору и наслаждайтесь любимыми DVD в комфортной обстановке своего дома.

        Отображение времени и даты

        Отображение времени и даты

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Сенсорные кнопки для удобства управления

        Управление с подсвеченными сенсорными кнопками, которые реагируют на легкое прикосновение. Больше нет необходимости нажимать кнопки с усилием!

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips . Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          9  дюйма
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Разрешение
          640(Ш.)x220(В)x3(RGB)
          Яркость
          150  кд/м²
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          202,56 (Ш) × 105,27 (В)
          Шаг пикселей
          0,1055 (В) × 0,4785 (В)
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          500 мВт RMS (встроенные АС)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Увеличить
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
          Устройство чтения карт памяти SD
          USB
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
          Пульт ДУ
          Тонкий пульт ДУ
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          16 языков

        • Размеры

          Ширина коробки
          405  мм
          Глубина коробки
          250  мм
          Высота коробки
          353  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          6,8  кг
          Ширина упаковки
          340  мм
          Глубина упаковки
          133  мм
          Высота упаковки
          240  мм
          Ширина продукта
          270  мм
          Глубина продукта
          105  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Высота продукта
          210  мм
          Вес продукта
          2  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Сменная рамка
        • Адаптер
        • А/В кабель

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться