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    PerfectCare 6000 Series

    Парогенератор

    PSG6066/20
    Общая оценка / 5
    • Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный.
      -{discount-value}

      PerfectCare 6000 Series Парогенератор

      PSG6066/20
      Общая оценка / 5

      Невероятно быстрый и еще более компактный.

      Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare 6000 Series Парогенератор

      Невероятно быстрый и еще более компактный.

      Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

      Невероятно быстрый и еще более компактный.

      Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare 6000 Series Парогенератор

      Невероятно быстрый и еще более компактный.

      Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

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        PerfectCare 6000 Series

        PerfectCare 6000 Series

        Парогенератор

        - {discount-value}

        Итого:

        Невероятно быстрый и еще более компактный.

        • Мощная подача пара
        • Без риска прожечь ткань*
        • Съемный резервуар для воды 1,8 л
        • Компактность
        Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

        Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

        С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

        Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

        Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

        Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

        Мощная подача пара для разглаживания складок

        Мощная подача пара для разглаживания складок

        Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

        Easy De-Calc продлит срок службы утюга

        Easy De-Calc продлит срок службы утюга

        Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

        Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

        Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

        Прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л обеспечивает до 1,5 часов непрерывного использования. Когда вода в резервуаре закончится, загорится световой индикатор, напоминающий о необходимости долить воду. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

        Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

        Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

        Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

        Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

        • Технология

          Контейнер Calc Clean
          Да
          Вес утюга
          1,2 кг  kg
          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Да
          Объем резервуара для воды
          1800  ml
          Безопасен для всех видов тканей
          Да
          Время нагрева
          2  minute(s)
          Долив в любое время
          Да
          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          227 x 342 x 430 мм  cm
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          168 x 269 x 368 мм  cm
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Превосходное скольжение подошвы
          5  stars
          Хранение шланга
          В отсеке
          Вес утюга + подставка
          3,2 кг  kg
          Система автоотключения
          Да
          Название подошвы
          SteamGlide Advanced
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Хранение сетевого шнура
          Velcro Fix
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Длина шнура питания
          1,65  m
          Фиксация Carry Lock
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Технология ProVelocity
          Да
          Длина шланга
          1,6  m
          Автоотключение
          Да
          Заостренный паровой носик
          Да
          Простота установки и хранения
          Компактная конструкция
          Готовность к использованию
          Звуковой сигнал
          Устойчивость подошвы к царапинам
          5  stars

        • Быстрое разглаживание складок

          Давление
          8 бар
          Мощность
          2400  W
          Постоянная подача пара
          130  g/min
          Паровой удар
          До 600  g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          220–240  V

        • Очистка от накипи

          Напоминание о необходимости очистки от накипи
          Да
          Очистка от накипи
          Smart Calc Clean
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Экологичность

          Использование переработанного пластика
          35–40  %

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Разглаживание складок

          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Экологичность

          Экономия энергии*
          Экономия энергии до 30%*

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              • *Для всех допускающих глажение тканей
              • ** Экономия до 20% электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с GC6742

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