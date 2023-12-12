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Все серии

  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.

PerfectCare серии 6000Утюг с парогенератором

PSG6066/20

5
| (11) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

3 награды

Невероятно быстрый и еще более компактный.
Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP.
Посмотреть все преимущества

Невероятно быстрый и еще более компактный.

  • Мощная подача пара

  • Без риска прожечь ткань*

  • Съемный резервуар для воды 1,8 л

  • Компактный

Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: благодаря одной идеальной установке температуры вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

Мощная подача пара для разглаживания складок

Мощная подача пара для разглаживания складок

Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

Easy De-Calc продлит срок службы утюга

Easy De-Calc продлит срок службы утюга

Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

11

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/12/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже задоволена. Перфектна та зручна

Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!

Плюсы

Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції

Минусы

Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

13/09/2022

Україна

Україна

Стильний апарат

Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.

Плюсы

Дизайн і параметри

Минусы

Ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

12/09/2022

Україна

Україна

Найкращий вибір за свою ціну

Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.

Плюсы

Потужна легка компактна

Минусы

Нема функції самоочищення

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

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      Примечания

      1. Для всех допускающих глажение тканей

      2. Экономия до 20% электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с GC6742