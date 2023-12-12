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Мощная подача пара
Без риска прожечь ткань*
Съемный резервуар для воды 1,8 л
Компактный
С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: благодаря одной идеальной установке температуры вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.
Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.
Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.
Награды
5.0
из 5
11
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
КСЕНА
12/12/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже задоволена. Перфектна та зручна
Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!
Плюсы
Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції
Минусы
Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Oksana L.
13/09/2022
Україна
Часть акции
Стильний апарат
Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.
Плюсы
Дизайн і параметри
Минусы
Ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Rixe
12/09/2022
Україна
Часть акции
Найкращий вибір за свою ціну
Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.
Плюсы
Потужна легка компактна
Минусы
Нема функції самоочищення
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Для всех допускающих глажение тканей
Экономия до 20% электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с GC6742