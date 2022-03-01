Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.