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Расширенная гарантия 3 года
Давление 8 бар
Паровой удар 600 г
Постоянная подача пара 170 г/мин
Интеллектуальная автоматическая подача пара
Технология OptimalTemp
Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар
Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Награды
4.8
из 5
141
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Іренка
09/04/2022
Україна
Потужний пар. Гарний дизайн, легка праска.
З цією паровою системою гладити в задоволення, швидко, легко без сортування речей. Гладжу як товщі речі, так і тоненькі, як на вису, так і на дошці. Сутєво економить час, навіть речі складені в декілька шарів стають ідеально рівними та пропареними. Порадував великий контейнер для води, лекга праска, очистка, та сигнал готовності самого приладу. Рекомендую дану модель. Мені дуже подобається.
Плюсы
Хороша підошва, котра легко ковзає по будь-яких тканинах.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор
оксан
10/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
МРІЯ КОЖНОГО
Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Viktor_ST
12/07/2023
Україна
Чудова праска.
Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.
Плюсы
Так
Минусы
Ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Для всех тканей, допускающих глажение