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Все серии

  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания

PerfectCare серии 8000Парогенератор

PSG8040/60

4.8
| (141) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

1 награда

Утюг с функцией автоматического отпаривания
PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара.
Посмотреть все преимущества

Глажение без усилий. Быстрый результат.

Утюг с функцией автоматического отпаривания

  • Давление 8 бар

  • Паровой удар 600 г

  • Постоянная подача пара 170 г/мин

  • Интеллектуальная автоматическая подача пара

  • Технология OptimalTemp

Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.8

из 5

141

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3

09/04/2022

Україна

Україна

Потужний пар. Гарний дизайн, легка праска.

З цією паровою системою гладити в задоволення, швидко, легко без сортування речей. Гладжу як товщі речі, так і тоненькі, як на вису, так і на дошці. Сутєво економить час, навіть речі складені в декілька шарів стають ідеально рівними та пропареними. Порадував великий контейнер для води, лекга праска, очистка, та сигнал готовності самого приладу. Рекомендую дану модель. Мені дуже подобається.

Плюсы

Хороша підошва, котра легко ковзає по будь-яких тканинах.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор

10/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Плюсы

Так

Минусы

Ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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      Примечания

      1. Для всех тканей, допускающих глажение