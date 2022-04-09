Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Давление 8,5 бар
Паровой удар 700 г
Постоянная подача пара 170 г/мин
Интеллектуальная автоматическая подача пара
Технология OptimalTemp
Более быстрое глажение в скоростном режиме. Ваш прибор автоматически адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения.
Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар
Благодаря новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, мы предлагаем удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.
Награды
4.8
из 5
141
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Іренка
09/04/2022
Україна
Потужний пар. Гарний дизайн, легка праска.
З цією паровою системою гладити в задоволення, швидко, легко без сортування речей. Гладжу як товщі речі, так і тоненькі, як на вису, так і на дошці. Сутєво економить час, навіть речі складені в декілька шарів стають ідеально рівними та пропареними. Порадував великий контейнер для води, лекга праска, очистка, та сигнал готовності самого приладу. Рекомендую дану модель. Мені дуже подобається.
Плюсы
Хороша підошва, котра легко ковзає по будь-яких тканинах.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор
оксан
10/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
МРІЯ КОЖНОГО
Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Viktor_ST
12/07/2023
Україна
Чудова праска.
Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.
Плюсы
Так
Минусы
Ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Для всех тканей, допускающих глажение