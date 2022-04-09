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Все серии

  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

PerfectCare серии 8000Парогенератор

PSG8140/80

4.8
| (141) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

1 награда

Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения.
Посмотреть все преимущества

Глажение без усилий. Быстрый результат.

Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

  • Давление 8,5 бар

  • Паровой удар 700 г

  • Постоянная подача пара 170 г/мин

  • Интеллектуальная автоматическая подача пара

  • Технология OptimalTemp

Адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения

Адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения

Более быстрое глажение в скоростном режиме. Ваш прибор автоматически адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения.

Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

Благодаря новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, мы предлагаем удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.8

из 5

141

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3

09/04/2022

Україна

Україна

Потужний пар. Гарний дизайн, легка праска.

З цією паровою системою гладити в задоволення, швидко, легко без сортування речей. Гладжу як товщі речі, так і тоненькі, як на вису, так і на дошці. Сутєво економить час, навіть речі складені в декілька шарів стають ідеально рівними та пропареними. Порадував великий контейнер для води, лекга праска, очистка, та сигнал готовності самого приладу. Рекомендую дану модель. Мені дуже подобається.

Плюсы

Хороша підошва, котра легко ковзає по будь-яких тканинах.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серии 8000 PSG8140/80 Парогенератор

10/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Плюсы

Так

Минусы

Ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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      Примечания

      1. Для всех тканей, допускающих глажение