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Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах
Парогенератор
Итого:
Наш новый датчик движения с точностью определяет, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически выполняет подачу пара. Отдыхайте и получайте удовольствие от процесса глаженья, не прилагая лишних усилий, пока наш утюг нанимается отпариванием за вас.
За счет нашей новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, пользователю доступно удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.
Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Технология
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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