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    PerfectCare 8000 Series

    Парогенератор

    PSG8140/80
    Общая оценка / 5
    • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
      -{discount-value}

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      PSG8140/80
      Общая оценка / 5

      Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

      Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

      Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах

      Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

      Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

      Благодаря нашему новому датчику парогенератор PerfectCare серии 8000 позволяет гладить, не прилагая лишних усилий. Данная технология обеспечивает вертикальное и горизонтальное глаженье с автоматической подачей пара. Скоростной режим позволяет адаптировать объем пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого процесса. Узнать обо всех преимуществах

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        PerfectCare 8000 Series

        PerfectCare 8000 Series

        Парогенератор

        - {discount-value}

        Итого:

        Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

        Глажение без усилий. Быстрый результат.

        • Давление 8,5 бар
        • Паровой удар 700 г
        • Постоянная подача пара 170 г/мин
        • Интеллектуальная автоматическая подача пара
        • Технология OptimalTemp
        Глаженье без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

        Глаженье без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

        Наш новый датчик движения с точностью определяет, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически выполняет подачу пара. Отдыхайте и получайте удовольствие от процесса глаженья, не прилагая лишних усилий, пока наш утюг нанимается отпариванием за вас.

        Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

        Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

        За счет нашей новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, пользователю доступно удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.

        Мощная подача пара для разглаживания складок

        Мощная подача пара для разглаживания складок

        Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

        Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

        Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

        SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

        Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

        Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

        Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

        Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

        • Легкость использования

          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Да
          Объем резервуара для воды
          1800  ml
          Длина шланга
          1,8 мм
          Время нагрева
          2  minute(s)
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Хранение шланга
          В отсеке
          Длина шнура питания
          1,8 мм
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Хранение сетевого шнура
          В отсеке
          Бесшумная подача пара
          Нет
          Оповещение о низком уровне воды
          Да
          Гарантия
          Международная гарантия 2 года
          Экономия энергии
          22%
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Подошва
          SteamGlide Elite

        • Быстрое разглаживание складок

          Давление
          Макс. 8,5 бар
          Мощность
          Макс. 2700  W
          Постоянная подача пара
          До 170  g/min
          Паровой удар
          До 700  g
          Напряжение
          220–240  V

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Easy De-calc Plus
          Напоминание о необходимости очистки от накипи
          Индикатор и звуковой сигнал

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          56,7 x 35 x 32,7  cm
          Вес утюга
          0,85  kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          47,5 x 28,8 x 22,9  cm
          Вес (с упаковкой)
          7,4  kg
          Вес утюга + подставка
          4,9  kg

        • Технология

          Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
          2-е поколение

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