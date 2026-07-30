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  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*
  • Самый мощный парогенератор*

Парогенератор PerfectCare серии 8000Забота о ткани

PSG8300/80

Самый мощный парогенератор*
Самый мощный парогенератор на рынке из новой серии 8000 со встроенным искусственным интеллектом, который подстраивается под вашу скорость глажения. Технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех тканей, допускающих глажение, без риска прожечь их. Гладить еще никогда не было так просто!
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Сенсор ИИ, подстраивающий подачу пара под скорость глажения

Самый мощный парогенератор*

  • Подача пара до 215 г/мин и паровой удар 850 г

  • OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

  • Интеллектуальная автоподача пара с датчиком движения

  • Глажение в течение 1 часа благодаря большому резервуару для воды 1,4 л

  • Система Easy De-Calc обеспечивает простое обслуживание прибора

Технология TurboPower для мощной подачи пара

Технология TurboPower для мощной подачи пара

Технология подачи пара TurboPower улучшает процесс глажения благодаря непрерывному, более мощному потоку пара. Она предотвращает появление мокрых пятен на ткани во время глажения*, ваши вещи готовы, времени на сушку не требуется.

Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

Технология OptimalTEMP исключает любой риск прожечь ткань вне зависимости от того, какие настройки вы выбрали. Гладьте любую одежду: от шелковой блузки до хлопковой рубашки, они не пострадают. Мы гарантируем, что ваш парогенератор никак не повредит ткань, даже если вы оставите утюг без присмотра. Оставить его лежать на одежде или на гладильной доске абсолютно безопасно.

Интеллектуальная автоподача пара для простого глажения

Интеллектуальная автоподача пара для простого глажения

Технология умного ИИ-датчика движения распознает, когда утюг движется по одежде и автоматически выпускает мощную струю пара. Наслаждайтесь легким и быстрым глажением, пока утюг делает всю работу за вас.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Скорость подачи пара (норматив IEC60311), по сравнению с другими парогенераторами, июнь 2025 года.

      2. по сравнению с PSG8000S

      3. По сравнению с режимом MAX

      4. Проверено сторонней лабораторией на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).