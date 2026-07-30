Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

Технология OptimalTEMP исключает любой риск прожечь ткань вне зависимости от того, какие настройки вы выбрали. Гладьте любую одежду: от шелковой блузки до хлопковой рубашки, они не пострадают. Мы гарантируем, что ваш парогенератор никак не повредит ткань, даже если вы оставите утюг без присмотра. Оставить его лежать на одежде или на гладильной доске абсолютно безопасно.