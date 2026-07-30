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PSG8300/80
Подача пара до 215 г/мин и паровой удар 850 г
OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань
Интеллектуальная автоподача пара с датчиком движения
Глажение в течение 1 часа благодаря большому резервуару для воды 1,4 л
Система Easy De-Calc обеспечивает простое обслуживание прибора
Технология подачи пара TurboPower улучшает процесс глажения благодаря непрерывному, более мощному потоку пара. Она предотвращает появление мокрых пятен на ткани во время глажения*, ваши вещи готовы, времени на сушку не требуется.
Технология OptimalTEMP исключает любой риск прожечь ткань вне зависимости от того, какие настройки вы выбрали. Гладьте любую одежду: от шелковой блузки до хлопковой рубашки, они не пострадают. Мы гарантируем, что ваш парогенератор никак не повредит ткань, даже если вы оставите утюг без присмотра. Оставить его лежать на одежде или на гладильной доске абсолютно безопасно.
Технология умного ИИ-датчика движения распознает, когда утюг движется по одежде и автоматически выпускает мощную струю пара. Наслаждайтесь легким и быстрым глажением, пока утюг делает всю работу за вас.
Отзывы
Скорость подачи пара (норматив IEC60311), по сравнению с другими парогенераторами, июнь 2025 года.
по сравнению с PSG8000S
По сравнению с режимом MAX
Проверено сторонней лабораторией на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).